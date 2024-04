Mirtha afirmó, tras hablar con un funcionario: "No cierran el INCAA ni el Cine Gaumont”

La eterna Mirtha Legrand (97) habló con la prensa este jueves y manifestó que tanto el INCAA como el Cine Gaumont "no cerrarán sus puertas" tras la decisión del Gobierno nacional de licenciar obligatoriamente a sus empleados para ser reasignados en otras tareas.

La primicia la tuvo LAM, programa de AmericaTV, que está a cargo de Ángel de Brito (47). La Chiqui contó que tuvo un diálogo con el nuevo director del INCAA, Carlos Pirovano, y expresó ante la prensa: "No cierran el INCAAni el Gaumont”.

"Anoche me vino a saludar el nuevo director del INCAA (Carlos Pirovano) y me dijo que no cierra el INCAA. Que no cierran el (cine) Gaumont. Y que no cierra la escuela de cine (la ENERC). Esto es una novedad que les doy, eh. Todo eso es obra de José Martínez Suárez, mi hermano. Así que me dieron una gran alegría anoche en la comida de la Fundación Libertad”, contó la diva.

La actriz ha sido muy crítica con el Gobierno por los rumores de cierre del Gaumont y el INCAA. Frente un contexto de enfrentamiento del oficialismo con la cultura, Mirtha sostuvo que "hay que opinar, hay que atreverse a opinar".

“Siento mucho apoyo y mucho cariño de la gente. Yo no hago política, yo hago mi trabajo. Muchos cambiaron de opinión a partir de lo que dije. Pero yo no busco votos, no me interesa eso, pero es mi forma de pensar. Tengo la libertad de poder expresarlo y realmente es un orgullo. Es algo fantástico poder decirlo”, agregó.

Guerra de trinchera entre actores

El actor Guillermo Francella (69) desató una oleada de críticas al dar a conocer su opinión sobre el gobierno de Javier Milei. Fue el caldo de cultivo que generó una guerra de trinchera entre actores y cada uno tiró para su propio molino.

En este marco, Legrand le recomendó a los actores que "no hay que mezclar la política con el trabajo", y remarcó que "no es beneficioso" tomar una postura. "No es bueno para nadie. Francella es un hombre encantador, es un gran actor. Es su forma de pensar y hay que respetarlo”, cerró la gloria del cine argentino.