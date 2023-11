The Walking Dead: The Ones Who Live confirma la fecha de estreno

Entre los proyectos más esperados de AMC+, la serie centrada en los personajes de Rick (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira) se presenta como una de las grandes bazas de la plataforma, que ahora goza de grandes cifras de audiencia gracias a Daryl Dixon y Dead City, las otras ficciones de este mismo universo de muertos vivientes. El estreno de los nuevos spin-offs de The Walking Dead están mostrando su mejor cara, con un mayor suspense y una perspectiva más oscura a la que estamos acostumbrados.

Ahora, The Walking Dead: The Ones Who Live ha estrenado un primer adelanto y su fecha de estreno definitiva. Una serie en la que Rick Grimes regresa después de su traumático desenlace en la temporada 9 de The Walking Dead que dejó a los fans con muchos interrogantes que ahora encontrarán respuesta.

'The Walking Dead: The Ones Who Live'- Sinopsis

En el último episodio de The Walking Dead, Rick escondía una mochila con sus pertenencias y pistas sobre su paradero. Tan solo unos momentos después era interceptado por un helicóptero negro de la República Cívica Militar (conocida como la CRM, por sus siglas en inglés), el brazo militar de la República Cívica. Unos soldados que instaban al alguacil a que regresara sin resistencia con ellos.

'The Walking Dead: The Ones Who Live'- Tráiler

En este primer clip, acompañado de declaraciones de los protagonistas, podemos presenciar un primer vistazo a lo que llegará a la serie. "La gente dice: '¿Dónde has ido?' Nuestra ambición es tener algunas respuestas", ya señalaba anteriormente Lilcoln. "Es una historia realmente emocionante que contar. Estas dos personas son tan poderosas y juntas es una locura. Este es un amor loco", añade Gurira.

'The Walking Dead: The Ones Who Live'- Reparto

Además del regreso de Andrew Lincoln, como el sherrif Rick Grimes, y Danai Gurira, como la experta en katanas Michonne, la nueva serie contará con otros viejos conocidos de la franquicia. Pollyanna McIntosh regresará como Jadis, aquella que fue la encargada de hacer desaparecer a Rick en la temporada 9 después de la explosión del puente.

A estos se unen en el casting Lesley-Ann Brandt, actriz conocida por Lucifer o Spartacus, y Frankie Quinones, actor de Lo que hacemos entre las sombras, entre otros.

'TWD: The Ones Who Live'- Fecha de estreno

The Walking Dead: Rick y Michonne llegará el 25 de febrero de 2024 a AMC+ y contará inicialmente con seis episodios, en una apuesta de la franquicia por el regreso a sus orígenes. Una forma de evitar extender esta ficción hasta la extenuación, como ya pasara con las últimas temporadas de la serie original.