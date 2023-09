The morning show estrena nueva temporada con promesa de nuevos conflictos

Este miércoles llegan los dos primeros capítulos de la tercera temporada de The Morning Show, una de las series de televisión más populares de los últimos años y parte responsable del incremento de suscriptores del servicio de streaming Apple TV+.

Protagonizada por Jennifer Aniston (54) y Reese Whiterspoon (47), la serie se ocupa de los personajes más importantes de una cadena de televisión y específicamente del particular segmento de las noticias.

La serie sigue un programa de entrevistas diurno llamado The Morning Show, que tiene una estructura similar a Good Morning America . Cuando uno de los presentadores, Mitch Kessler ( Steve Carell ), es despedido por conducta sexual inapropiada, la cadena contrata al presentador novato Bradley Jackson (Reese Witherspoon) para ocupar su lugar. Es un último esfuerzo para salvar el programa, y ​​por un tiempo funciona, hasta que Bradley choca con su copresentadora, Alex Levy (Jennifer Aniston), y se revelan más secretos detrás de escena.

La primera temporada termina con Jackson y Levy uniéndose para recuperar The Morning Show de sus corruptos propietarios. En la segunda temporada, su situación se complica aún más por los bajos ratings, el escrutinio público y la pandemia de COVID-19. El siguiente capítulo continúa justo donde lo dejaron: con una dramática lucha por la supervivencia tanto para 'The Morning Show' como para sus presentadores.

Antes del estreno de la nueva showrunner de la serie, Charlotte Stoudt, adelantó una actuación estelar del elenco. "Estoy emocionada de unir fuerzas con Apple TV Plus y 'The Morning Show'", dijo. “El elenco, encabezado por las fenomenales Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, es realmente para morirse. Kerry, Mimi y Michael, y los equipos de Media Res, Hello Sunshine y Echo Films, han creado un mundo irresistible que es igualmente delicioso y provocativo”.

Eso suena prometedor. Sigue leyendo para conocer todo lo que sabemos sobre la tercera temporada de The Morning Show.

¿Qué sucede en la tercera temporada de The Morning Show?

La tercera temporada pone las cosas a toda velocidad. Según la sinopsis de Apple TV, “el futuro de la red se pone en duda y las lealtades se ponen al borde cuando un titán tecnológico se interesa por la UBA. Se forman alianzas inesperadas, las verdades privadas se utilizan como armas y todos se ven obligados a confrontar sus valores fundamentales tanto dentro como fuera de la sala de redacción”.

¿Quién está en la tercera temporada de The Morning Show?

El elenco principal regresa con Jennifer Aniston, Reese Withersoon interpretando a Alex y Bradley. Mientras tanto, Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pitman, Desean Terry, Julianna Margulies, Greta Lee y Ruairi O'Connor también repetirán sus personajes.

Además del elenco original, Apple TV aporta una nueva cara a la serie. El streamer anunció que John Hamm (Madmen) interpretará a Paul Marks. Su personaje es un titán empresarial que está interesado en comprar la UBA (la cadena propietaria de 'The Morning Show'). De alguna manera, su adquisición arrastra a Jackson y Levy a una retorcida lucha por el poder.