The Island: Scarlett Johansson quería salir en topless y esto le dijo el director

Scarlett Johansson (38), reconocida como una de las actrices más destacadas de la industria del entretenimiento, dejó una marca indeleble en la historia del cine debido a su compromiso inquebrantable con sus papeles en pantalla. Johansson, conocida por su realismo en la actuación, siempre demostró una gran disposición a ir hasta los extremos para dar vida a sus personajes, incluso cuando esto significa desafiar las convenciones de la industria.

Un episodio revelador de esta dedicación tuvo lugar en el set de la película de 126 millones de dólares, The Island. En una escena íntima junto a su coprotagonista Ewan McGregor (52), a Johansson se le proporcionó un sostén negro para cumplir con las restricciones de clasificación PG-13 de la película, destinada a un público más amplio. Sin embargo, la actriz, en ese entonces al comienzo de su carrera, se negó a aceptar estas limitaciones.

Johansson sorprendió al equipo al solicitar que se le permitiera realizar la escena en topless, argumentando que esto aportaría un mayor realismo al momento. Su propuesta fue rechazada por el director de la película, Michael Bay (58). Este incidente condujo a un enfrentamiento en el set, y Johansson optó por ausentarse mientras se preparaba la escena en cuestión.

Scarlett Johansson con Ewan McGregor en un fotograma de La isla (2005)

El director recordó el incidente en el estreno de 'The Island', revelando que encontró a Johansson en su tráiler y que ella insistía en que no utilizaría un sostén "barato". A pesar de la firmeza de la actriz, Bay mantuvo su posición argumentando que la película debía mantener una clasificación PG-13.

Scarlett es una de las actrices más llamativas de la industria

La demanda de Johansson fue finalmente rechazada, y la escena se filmó con la actriz empleando un sostén. Aunque Johansson no estaba contenta con esta decisión, su solicitud tenía un motivo genuino detrás de ella: el deseo de preservar la autenticidad de su actuación.

En palabras de Michael Bay, Johansson había expresado: "No voy a usar este sostén barato. Me voy a desnudar". Aunque la película "The Island" logró mantener su clasificación PG-13, la valiente decisión de Scarlett Johansson de desafiar las normas de la industria en nombre del realismo sigue siendo un recordatorio de su dedicación a la actuación y su búsqueda de la autenticidad en cada papel que interpreta.