Taylor Swift llega a los cines del mundo con la película de The Eras Tour

La película de concierto The Eras Tour de Taylor Swift (33) tuvo su premiere la noche del 11 de octubre en The Grove en Los Ángeles con expectativas de una apertura global de 150 millones de dólares. El evento atrajo a celebridades como Beyoncé (42), Adam Sandler (57) y Mariska Hargitay (59). La exitosa cantante compartió el auditorio con sus seguidores durante la proyección del filme documental de dos horas y 48 minutos, dirigido por Sam Wrench.

“No puedo realmente asimilar esto, pero... Miren lo que realmente me hicieron hacer: Debido a una demanda sin precedentes, ¡abriremos las proyecciones de acceso anticipado de The Eras Tour Concert Film el JUEVES en Estados Unidos y Canadá! O sea... MAÑANA”, había anunciado Swift poco antes de llegar a la alfombra roja. “Se proyectará a partir del viernes en 90 países de todo el mundo. No tengo palabras para agradecerles que quieran ver esta película que refleja tan vívidamente la aventura favorita de la que he formado parte: The Eras Tour. Y lo mejor es que es una aventura en la que seguimos juntos”, concluyó en su mensaje para los fans.

La noche de estreno contó con Swift presentando la película en 13 de los 14 auditorios AMC en The Grove, con el auditorio Dolby como última parada. En cada sala, expresó su agradecimiento a los espectadores y recordó con cariño momentos clave de su gira. Posteriormente, tuvo lugar una recepción con champán y refrigerios cinematográficos. Al finalizar la jornada, Swift se retiró rápidamente por la salida trasera.

Un pronóstico positivo de taquilla

Inicialmente, Taylor Swift: The Eras Tour se estrenaría a las 6 p.m. del viernes en cines de todo el mundo, pero la demanda excepcional ha obligado a un inicio adelantado. La ganadora del Grammy destacó la importancia de sus fans en la película, calificándolos como los “personajes principales” que contribuyen a la magia de la gira. Con la alta demanda y el estreno un día antes de lo previsto, más las funciones adicionales para el fin de semana, las estimaciones de taquilla en su apertura oscilan entre 150 y 200 millones de dólares a nivel mundial.

La distribución de la película corre a cargo de AMC Theatres, que planea mantenerla en cartelera durante cuatro fines de semana en Estados Unidos. En términos claros, la proyección de su exitosa gira en la pantalla grande no solo plantea expectativas elevadas en cuanto a la recaudación, sino que también introduce nuevas estrategias de distribución y fortalece la relación entre Swift y su base de fans.

En cines en la previa de su gira por Argentina

La gira de Taylor Swift, que tuvo su apertura en marzo, rompió récords de asistencia y recaudación. A esto se suma que muchas personas no pudieron adquirir boletos para ver en vivo el concierto. Por tanto, la alta demanda para ver la película sigue las huellas del éxito del tour ya finalizado en los EE. UU. y que comenzará muy pronto en América Latina con la llegada de la artista a Argentina, programada para tener shows los días 9, 10 y 11 de noviembre.