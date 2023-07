¿Superdotado? Pusieron en duda una condición de Fede Bal y él dijo algo 'filosísimo'

Una usuaria de la plataforma de Twitter compartió una imagen antigua que muestra a Federico Bal durante su infancia, acompañado de su madre, Carmen Barbieri.

Con el paso del tiempo, esta publicación se hizo viral, ya que en el título se referían al actor como un niño "superdotado". Lamentablemente, algunas personas aprovecharon esa descripción para ridiculizar a Fede.

"Ahora debe ser científico o físico nuclear", ironizó la tuitera que volvió a poner en el centro de la escena ese artículo en Twitter. Harto, Bal le respondió sin filtro.

La reacción de Bal al posteo en Twitter

Fede Bal respondió con ironía al tuit de la tuitera y redobló la apuesta.

"No, soy conductor de TV y me pagan por conocer el mundo, aunque no la puedas creer", sentenció, junto al emoji con las gafas de sol, re canchero. ¡El que puede, puede!

La “pelea” entre Bal y de Brito por un ‘robo’ de lentes

Federico Bal se encuentra nuevamente en el centro del escándalo mediático después de su separación de Sofía Aldrey a principios de este año. A pesar de haber ganado el premio "Martín Fierro" como "Mejor programa de viajes y turismo" por el ciclo que conduce, llamado "Resto del Mundo", el mediático participó en una fiesta privada después de la ceremonia. Según se rumorea, durante la fiesta, habría obsequiado unos costosos anteojos a Ángel de Brito. Sin embargo, la verdadera historia parece ser diferente.

Durante una entrevista en el programa "Altavoz" conducido por Cata De Elía y Juani Velcoff, el exnovio de Sofía Aldrey fue cuestionado acerca de la desaparición de un artículo personal valioso: “Te vimos con unas gafas, pero no sabíamos qué Ángel te los afanó", y el mediático afirmó: “No quiero generar contenido para los portales en esta declaración, pero me los robó".

"Sí, me los robó. Tenía un cambio porque me quedé una noche en el hotel Hilton y me fui a cambiar, ya había transpirado demasiado y nos teníamos que sacar fotos. Entonces, me puse una camisa, unos lentes. Voy a bailar y en un momento se los presto, estaba muy bien Ángel, aunque no voy a escrachar a nadie”, confesó el hijo de Carmen Barbieri.

Luego, Bal contó en qué momento les entregó los tan valiosos lentes: "En un momento le di los lentes y se los quedó toda la noche. Son unos Balenciaga. Lo que me costó, los sigo pagando, ´por favor cuidalos´ le dije. Los tiene él en su poder”.

Para terminar, Fede manifestó que Ángel no le devolvió las gafas por una particular excusa: "Creo que quiero que vaya al piso me parece y darmelos en vivo". Tras este dicho, de Brito en "LAM" señaló al conductor de “Resto del Mundo": “Fede es muy rata. Igual él miente cuando dice quiere que vaya al piso´, me los regaló y la propuesta al programa no tiene nada que ver".