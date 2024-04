Furia confirmó la dura enfermedad que padece: cómo reaccionaron sus compañeros

Se confirmó el diagnóstico de Furia tras los estudios médicos y la participante decidió contar su estado de salud a sus compañeros de Gran Hermano. Juliana Scaglione (33) abrió su corazón y fue clara al contar que tiene leucemia nivel 1.

La participante juntó a sus compañeros en una habitación de la casa más famosa y compartió su diagnóstico sin tantas vueltas. "Les digo el diagnóstico, tengo algo que es malo, pero que no tengo que andar en tratamiento y por ende, como estoy en nivel uno y no es el nivel cuatro, puedo seguir estando acá adentro. Chicos tengo leucemia. Y no es joda, no es chiste y nada”, expresó.

“No tengo que tratarlo porque está en nivel uno y si eso no crece todos los meses tengo que sacarme sangre para ver qué onda. Puede que a los cuarenta años me pegue el nivel tres y ahí se complica. Tengo que hacer vida sana, que no fume tanto, no puedo entrenar lo que entrenaba antes”, agregó.

Por otro lado, la participante tuvo un mano a mano con el conductor Santiago del Moro (46) y Furia sostuvo que "si comunico la situación no es para protagonizar o escandalizar algo que también me lo puedo guardar para mí".

"Pero decidí contarles a mis compañeros porque los considero como mi familia. Creí que era lo más copado y ellos ya estaban esperando la respuesta porque me vieron entrar y salir. Hoy ingresé con un abrazo, entonces, tal vez. Se dieron cuenta", consideró Furia.

Catalina Gorostidi se angustió en el piso

La exparticipante de Gran Hermano no pudo contener sus emociones en El Debate tras conocer la confirmación del diagnóstico de Furia. La mesa de panelistas le preguntó sobre lo que pensaba de la situación y ella no pudo expresar ni una palabra al respecto.

Santiago del Moro en vivo manifestó: “¿Qué te pasa Cata? Te veo... Vos conocés de esto, porque sos médica. Sabés de qué se trata. ¿Qué te pasa ahora que ella lo confirma?”.

“No, no. Nada. No. Me sorprendió”, le respondió al conductor. En shock y tratando de que otro compañero tome la palabra, pero tampoco nadie puedo comunicar debido a la angustia del momento. “Nos sorprendió. No quiero hablar, perdón”, cerró Gorostidi.