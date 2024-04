Quién es Daisy May Queen: "Mis padres me compraron"

Daisy May Queen (58) es una reconocida locutora, presentadora y escritora argentina que está retirada de la actividad mediática. Actualmente, la comunicadora está viviendo en India y su anhelo es saber quienes fueron sus padres biológicos. Contó su historia en el programa A la Tarde de América TV.

La conductora, que supo ser la voz de Radio Continental, al comienzo de la semana, brindó una entrevista en el programa que conduce Karina Mazzocco (54) y expresó que está buscando con intensidad quienes son sus verdaderos padres.

Desde siempre, Daisy supo que fue adoptada y manifestó: "No sentía que mis inquietudes eran las inquietudes de mi familia. Eso me daba como cierto aislamiento familiar, era ‘la chica rara’".

En su infancia, la locutora siempre quiso saber la verdad sobre su identidad. Ella expresó que, en varias oportunidades, cruzó a sus padres y les preguntó. Sin embargo, nunca le quisieron contar. Aunque, conoció cómo se produjo su adopción y expuso: "Mis padres me compraron, tengo un acta de nacimiento trucha".

A su vez, agregó que fue "un doctor quien facilitó su adopción ilegal" y desde una clínica en la zona norte de Buenos Aires, la comunicadora argumentó que el médico entregaba a los bebés de las jóvenes que allí daban a luz.

“Me contacté con entidades que brindan ayuda y me enteré de muchas historias en las que le mienten a las madres diciendo que los bebés habían nacido muertos”, añadió.

En vista de que busca su verdadera identidad para conocer más detalles de su vida, sumó que no tuvo suerte y que no pudo contactarse con el médico debido a que ya falleció. “Me comuniqué con su hijo y nunca me volvió a contestar”, cerró.