Wanda Nara regresó a Argentina: ¿Visitó a L-Gante?

Wanda Nara regresó a Argentina para hacerse un control médico en Fundaleu y visitar a su hijo mayor Valentino, que está jugando en las inferiores de River. Además, la mediática tuvo algunas reuniones que generaron rumores.

"Estoy súper bien de salud. Vine para hacer el tratamiento. Tengo contrato con Telefe, que lo firmé la semana pasada y seguramente volvamos con Masterchef", dijo la esposa de Mauro Icardi en un móvil con Socios del Espectáculo.

Por otra parte, muchos aseguran que Wanda también pasó a visitar a L-Gante, con quien tiene una muy buena relación que, según algunos rumores, es más que una amistad. Sin embargo, esta vez, la conductora se habría reunido con el cantante para diagramar su lanzamiento como artista, porque ella declaró: "Se viene algo nuevo que próximamente van a ver".

A la hora de comentar su salud, prefirió no dar demasiados detalles. "Es difícil hablar porque no sabés si te van a entender o te vas a prestar a comentarios que en un momento así no estás con ganas de escuchar", expresó.

Sin embargo, la empresaria de 36 años adelantó: "En algún momento voy a hablar un poco más así puedo acompañar a los que estén pasando lo mismo".