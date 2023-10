Susana Giménez habló de toda la farándula y contó a quién votará

Desde su hogar en Uruguay, la icónica Susana Giménez (79) habló abiertamente en una reciente entrevista, abordando temas que van desde su regreso al teatro hasta su aprecio por la amistad y un emotivo recuerdo.

Desde que la pandemia de coronavirus mantuvo al público alejado de los escenarios, Susana Giménez no ha estado quieta. Prepara su regreso al teatro con la obra La Piel de Judas. En una entrevista con Ángel de Brito (47), reveló su fecha de debut: el 22 de diciembre. Según la diva, el primer acto ya está completamente aprendido, lo que demuestra su compromiso y pasión por su trabajo.

Susana Giménez también reveló que el trabajo es una fuente de alegría en su vida. Ama trabajar, divirtiéndose y riendo con sus compañeros. Sin embargo, también menciona que el teatro puede ser agotador y, aunque lo ama, es consciente de la fatiga que puede causar. La diva nos informa que planea despedirse de las tablas después de su próxima obra debido al agotamiento que conlleva el ritmo constante del teatro.

A pesar de retirarse del teatro, Susana Giménez planea regresar a la televisión. Está en conversaciones para iniciar su programa nuevamente a partir de julio. Su enfoque será en el clásico formato de entrevistas y música, donde espera recibir a celebridades. Sin embargo, la estrella no tiene intenciones de volver a realizar segmentos de comedia, ya que siente que sin figuras queridas como Emilio Disi, que la acompañó en muchos de estos momentos, y Antonio Gasalla (82), quien padece Alzheimer, no sería lo mismo.

Sobre Antonio Gasalla

Susana Giménez se emocionó al hablar sobre su amigo Antonio Gasalla, y su batalla contra el Alzheimer. Ella recuerda con cariño su larga colaboración, mencionando cómo solían improvisar juntos y lo talentoso que era Antonio. Además, compartió que teme a la enfermedad que afecta a su amigo y cómo Marcelo Polino (59) le entregó un premio en su nombre.

Un pasado con Moria Casán

Giménez también se refirió a su pasado con Moria Casán (77), con quien compartió muchas experiencias en el mundo del espectáculo. Sin embargo, señala que en algún momento hubo un distanciamiento y no comprende por qué. Aunque ha habido desacuerdos en el pasado, Susana cree que las peleas son innecesarias y recuerda con cariño la época en que trabajaban juntas sin conflictos.

Cuando se abordó el reciente conflicto entre Luis Brandoni (83) y Ricardo Darín (66), Susana Giménez optó por mantenerse neutral. Ella se niega a involucrarse y opina que las diferencias se resolverán por sí mismas con el tiempo. Al mismo tiempo, destaca los éxitos de la película que generó la controversia y cómo ganó numerosos premios en Europa.

La entrevista también incluyó un comentario sobre Mirtha Legrand (96), a quien Susana admira profundamente. Habló de cómo vio a su amiga en su regreso a la televisión y elogió su vestuario y estilo. Destacó la inigualable presencia de Mirtha y expresó su admiración por ella.

Al final de la entrevista, Susana respondió a la pregunta sobre si tenía un novio. Ella reveló que actualmente no tiene pareja y que no tiene intenciones de buscar una. A pesar de haber amado y sido amada muchas veces en el pasado, prefiere disfrutar de la compañía de sus amigos, de sus mascotas y de su buena comida. Disfruta de la vida y las risas junto a sus seres queridos.

Durante la entrevista, Giménez explicó que no votaría en las PASO, pero sí en las elecciones del 22 de octubre: “Pensaba ir a Buenos Aires para votar, pero no puedo por ser residente uruguaya. Puedo votar en las nacionales, pero no en las PASO”. Y dijo que votará a la postulante de JxC, Patricia Bullrich