Utilizan fotos de Lorena Paola y Adriana Aguirre en una página de contenido sexual

Las actrices argentinas Adriana Aguirre (71) y Lorena Paola (49) denunciaron que robaron sus fotos para utilizarlas en una página web de contenido sexual.

En el programa el Run Run por Crónica TV, Lorena Paola contó que sus fotos fueron tomadas de su cuenta de Instagram por lo que va a denunciar a la página por el uso indebido de su imagen.

"Lo primero que hice fue contárselo a mi mamá para que no le suba la presión", dijo la actriz, y remarcó que "robaron fotos de mi Instagram" por lo que "me metieron en esto y no tengo nada que ver", reconoció.

Valeria Tombesi, abogada de Paola, indicó que está hecha le denuncia correspondiente y que la plataforma deberá bajar el material de la actriz. Además, por la medida judicial, la página deberá decir quién subió las fotos de la actriz.

A su vez, en el mismo ciclo, Adriana Aguirre también contó que una página pornográfica de internet le robó sus fotos: "Me hizo muy mal", dijo. Y agregó: "No acepto citas sexuales", por lo tanto, "nunca autoricé a usar esas fotos".