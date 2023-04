Una ‘miseria’: esto cobró Sharon Stone por el clásico erótico ‘Bajos Instintos’

Fue claramente el film que la catapultó al estrellato. Sin embargo, cada vez que Sharon Stone evoca su experiencia en ‘Bajos Instintos’, la invaden muy malos recuerdos. En una reciente entrevista, la actriz reveló que fue humillada durante toda la filmación y contó que su coprotagonista, Michael Douglas, cobró muchísimo más que ella.

La actriz de "Casino" fue invitada al almuerzo anual de los Muse Awards de Nueva York a las Mujeres del Cine y la Televisión. Allí contó que cobró sólo 500 mil dólares por su participación en la película de 1992 que se convirtió en uno de los mayores éxitos de taquilla de ese año. Y explicó: "Douglas cobró 14 millones. En ese momento, yo era nueva en la industria y él era una gran estrella". En ese momento, la actriz tenía 34 años.

Si bien dio a entender que aquella diferencia abismal en los salarios en cierto modo estaba justificada, la actriz hizo referencia a otro hecho que la hizo sentir humillada durante el rodaje e incluso luego del estreno de la película.

"Uno de los productores del film dirigido por Paul Verhoeven se refirió erróneamente a mí como Karen durante todo el rodaje", recordó Stone, ante un auditorio lleno de mujeres de la industria del espectáculo.

"Incluso en el Governor’s Ball (después de la entrega de los premios Oscar), todavía me llamaba '¡Karen!'", continuó. Y explicó: "Yo llevé esa humillación muy profundamente dentro de mí durante mucho tiempo, a pesar de que mi nombre no estaba en el cartel".

Esta no es la primera vez que Stone se refiere a su experiencia en ‘Bajos Instintos’. A comienzos de marzo, la actriz sostuvo que debido al papel que interpretó en la película, perdió la custodia de su hijo adoptivo, Roan. Stone, de 65 años, reflexionó sobre el tema en el podcast "Table for two with Bruce Bozzi".

"Perdí la custodia de mi hijo. Cuando el juez le preguntó a mi hijo, mi pequeño niño: '¿Sabes que tu madre hace películas pornográficas?’", recordó enojada. "Se me consideró qué tipo de madre era porque hice esa película", agregó quién aseguró que vivió un abuso por parte del sistema.

En el film, Sharon interpreta a Catherine Tramell, una sexy asesina calculadora que se convierte en la obsesión de Michael Douglas (Nick Curran), el detective encargado de investigar los homicidios. La escena del interrogatorio donde se cruza de piernas y no lleva ropa interior no solo ha quedado entre las más recordadas del cine sino que ha sido la que cimentó su carrera de sex symbol.