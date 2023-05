Suar dio la cara frente al pésimo rating de ATAV: "Me hago cargo"

Como estrategia para acortar distancias en audiencia con Telefe, Pol-ka estrenó por El Trece, hace algunas semanas, la nueva temporada de Argentina Tierra de Amor y Venganza (ATAV).

Pero los números no están acompañando a la nueva novela y, por eso, Adrián Suar decidió sacar a la producción del prime time, lo que provocó el enojo de gran parte del elenco.

Ante las críticas, el gerente de programación de El Trece no tuvo otra alternativa que salir a dar la cara. "No es que los actores se suben a criticar, a veces algunos no saben muy bien cómo es la situación. ATAV sigue estando en la pantalla de El Trece, va a seguir estando. Encontró un piso y la expectativa mía era otra", reconoció.

Además, Suar admitió: "Yo esperaba hacer otro número de rating para hablarlo fríamente. Cuando no lo encontrás, el primero que sufre es el canal, yo como productor asumo la responsabilidad total, el error fue mío. Cuando las cosas no funcionan yo me hago cargo, siempre me hago cargo. Hay algo que yo no vi, pensé que iba a ser de otra manera".

Por otra parte, el Chueco comentó: "Estoy muy orgulloso del programa, nosotros grabamos el año pasado, vi muchas cosas y estoy feliz. La televisión abierta para los que saben y no lo saben bien tiene estas reglas. La televisión vive de la publicidad, tenés que cuidar la pantalla. Quién más triste que yo que un producto mío lo ponga a las 10.30 y lo termine cambiando a las 11.20". "La televisión abierta tiene esa crueldad, las dos caras: el éxito y el fracaso. Hay que saber morir de pie", reflexionó.

¿Qué dijo Virginia Lago sobre el cambio de horario?

"Al público hay que respetarlo y quererlo porque sin ellos no hacemos nada. Así como reparto autógrafos, soy amable cuando me paran en la calle, porque significa que mi público sigue presente y me reconoce el trabajo, lo mismo con la ficción", disparó la actriz que encarna a Luisa en la ficción.

"La gente sabe cuando un trabajo está hecho con todo y no engaña. Me produce emoción. No me parece bien que cambien de horario, desorientan a la gente que sigue la ficción", dijo Virginia Lago.