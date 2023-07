Silvina Luna salió de la terapia intensiva: qué dicen los médicos

Silvina Luna salió de la terapia intensiva y la noticia fue comunicada por Ángel de Brito en la tarde de este lunes 17 de julio en LAM (América). Si bien el conductor comentó que los médicos tomaron esta decisión, en principio, sería "para ayudarla por una cuestión psicológica".

La modelo lleva casi tres semanas en el Hospital Italiano de Buenos Aires, cuando se complicó su cuadro. "Dia por medio consulto con sus hermanos y médicos. Hoy consulté y no está más en la terapia intensiva.

Me dijeron que la cambiaron de habitación, pero con la misma aparatología. No quiere decir que esté muchísimo mejor y por eso no quiero crear falsas expectativas, pero me contaron que la cambiaron de piso y está en terapia intermedia. Lo hacen para alentarla porque la terapia intensiva es muy dura”.

Asimismo, destacó que con esto, los médicos buscan que ella tenga "ánimo y fuerza" e impulsó a todos los que la apoyaban a que lo sigan haciendo: "Lo que le hace muy bien es el apoyo de todos hacia ella, las cartitas y todo lo que le mandan, así que sigan haciéndolo, expresó el conductor.

"No aguanta los dolores y por eso es que está siendo medicada", dejando entrever que de apoco tiene algunas "mejorías", que son pequeñas pero que logra salir de donde estaba.

Finalmente, concluyó: “No quiere visitas y no quiere ver a nadie porque se siente débil, por eso es que no quiere mostrarse así. Por una cuestión psicológica la cambiaron de piso, empezó a incorporarse y -si bien le encontraron algo de agua en los pulmones- ella pudo ponerse de pie, gracias al kinesiólogo, están tratando que se alimente bien y sigue con las meditaciones”, culminó diciendo De Brito.