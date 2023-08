Silvina Luna regresó de urgencia a terapia intensiva

A pesar de que en los últimos días se había anunciado una mejora en la salud de Silvina Luna, este jueves informaron que la modelo tuvo que regresar de urgencia a terapia intensiva.

La exparticipante de Gran Hermano estaba en una sala común desde hace algunas semanas, pero los médicos decidieron que volviera a una habitación con máximo cuidado.

"Silvina Luna, hoy a las nueve y cuarenta de la mañana, volvió a terapia intensiva. Ella había sido trasladada a una habitación común", contó Andrea Taboada en el programa El diario de Mariana.

"Ella estaba con una kinesióloga para que de a poquito pudiera empezar a moverse más. Al haber estado tanto tiempo internada, sabemos que no hace bien, entonces los médicos decidieron trasladarla a una sala común para que tenga otro tipo de recuperación", profundizó la panelista.

"Fue muy difícil que ella pudiera volver a aceptar el tema de caminar con la kinesióloga y demás. No ella, sino su cuerpo obviamente que no estaba respondiendo", añadió Taboada, quien cerró el parte informando: "Lo que decidieron para tener mejor cuidado, fue volverla a llevar a terapia intensiva. Ya no puede recibir visitas y no está intubada hasta donde yo sé".