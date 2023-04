Silvina Luna devastada confesó: “Voy camino al transplante”

Silvina Luna enfrenta desde hace doce años uno de los momentos más difíciles de su vida y día a día se muestra con mucha entereza todo lo que le toca vivir.

Cabe recordar que todo comenzó hace unos años cuando le colocaron sustancias tóxicas en su cuerpo durante una cirugía estética que le produjo hipercalcemia crónica. Ahora Sus riñones dejaron de funcionar y todo empeoró.

La ex vedette debió comenzar a tomar medicamentos que afectan aún más su apariencia física. Su rutina hoy incluye muchas horas semanales de diálisis y en una entrevista intima, confesó que el próximo paso será un trasplante de riñón.

Hace algunos días un video de ella contando lo que le pasa se volvió viral. En el mismo, expresó con mucha madurez que tiene 42 años y que a pesar de que muchas personas se sorprenden por su aspecto físico, hoy es otra persona.

Asimismo, en un exclusivo para Infobae sacó toda la angustia que tenía dentro y reveló cómo pasó todo. “Yo caí en la trampa de los estereotipos. Que no existen en realidad, pero yo quería verme de determinada manera. Estaba en una etapa de teatro de revista, trabajaba con el físico. Yo creía que quien era no era suficiente. Creo que ahí empezó todo. Y después tuvo sus consecuencias”.

En ese momento, confesó que buscaba la perfección y sentirse valiosa con su cuerpo: “Sí, un poco sí. Y la valía también, porque siento que no tenía los recursos o las herramientas como para consultar con mis viejos, con la familia, buscar otras voces. Fui bastante inocente en ese sentido y además que me topé con un mal profesional. Los médicos tienen que hacer el bien, no lo que pasó. Pero yo me responsabilizo por haber ido y por haber tomado esa decisión”.

Luego de un año de operarse, comenzó el caos y ella se dio cuenta que algo andaba mal: “Al año me hice un estudio de laboratorio y salió que tenía ahí algunos desajustes. Empezaron a investigar y lo asociaron con esto. Fueron 12 años, me tuve que ocupar un montón. No me imaginaba que iba a llegar esto tan pronto, sinceramente. Esto empezó el año pasado, en octubre, noviembre. Empezaron a hacerme estudios y mis riñones no estaban funcionando. Fue duro en ese momento, este proceso de ir tres veces por semana, cuatro horas. También trae cansancio, dolor de cuerpo”.

Finalmente, destacó que está camino “al transplante” y afirmó: “Habían dicho que estaba en la lista, que iba a ser pronto, pero todavía falta. Te hacen muchos estudios antes de eso. Pero sí, voy camino al trasplante”.