Se complica la situación de Guido Süller, denunciado por abuso sexual

En el marco de una denuncia en su contra por abuso sexual con acceso carnal y como parte de la investigación de la Fiscalía de Belén, Guido Süller fue sometido a una pericia psicológica.

Finalmente, fue agregado a la causa, el informe psicológico realizado a Guido Süller. En ese sentido, el abogado Hugo López Carribero, que representa a la víctima en esta causa, señaló: "Del mismo informe se desprende que el Sr. Süller presenta una modalidad discursiva exculpatoria, y que no se advierten trastornos significativos en las relaciones interpersonales. De ello se desprende que el imputado pudo comprender perfectamente la criminalidad del acto”.

En el informe psicológico se dice que se lo ve “lúcido y orientado en tiempo y espacio”, aunque “surgen algunos signos de ansiedad” cuando se le menciona la causa en cuestión. Por su parte, el hombre que fue pareja de Ricardo Fort niega la veracidad de la denuncia y asegura que el denunciante está buscando notoriedad, así como otros beneficios.

Guido Süller fue denunciado por presunto abuso sexual con acceso carnal contra un adolescente de 17 años, en el partido bonaerense de Escobar. De acuerdo a la acusación penal, el joven que actualmente tiene 22 años, radicó la misma el 9 de agosto del 2022 pasado en la Unidad Funcional de Defensa del Departamento Judicial Zárate-Campana, y detalló que el hecho se produjo en 2017.

La víctima, identificada como Federico Carlos Acosta, relató que conoció a Süller "por Instagram" y reveló que hablaron "durante un mes" mediante esa red social "antes" de verse por primera vez. Además, el denunciante aseguró que el mediático lo pasó a buscar por Escobar y lo llevó "hasta su casa en el Barrio San Lucas de Ingeniero Maschwitz".

"Al llegar a su casa me ofreció alcohol y comida. Empecé a tomar y tomar. Él se acercó y me empezó a acariciar diciéndome que me podía ayudar. Que aproveche la oportunidad ya que yo quería ser actor o cantante. Yo seguía tomando alcohol hasta que me dijo que si quería triunfar debía acostarme con él. En eso me empezó a sacar la ropa y a acariciarme", relató el joven, quien añadió: "Yo me sentía mal en ese momento. Le dije que no quería que esa sea la forma pero me contestó que me relaje, que me deje llevar. Siguió sacándome la ropa, me empezó a tocar mis partes intimas. Yo me resistí pero me quedé duro porque pensé que esa era la forma a llegar a triunfar y aparte me dio miedo que se ponga violento".