Reapareció Jey Mammón: "Seguramente vuelva a la televisión"

Jey Mammón reapareció en la televisión en un móvil con A la tarde, por América TV, y dejó varias frases picantes, además de declarar que seguramente regresará la pantalla chica.

El exconductor de La Peña de Morfi confirmó que irá contra los "que se subieron a una mentira" y aclaró algunos puntos de su denuncia contra Lucas Benvenuto.

"Soy el mismo de siempre y seguramente en breve volveré a la televisión", dijo frente a los micrófonos Jey Mammón, que no había vuelto a dar entrevistas desde que se fue a España unos días, escapándose de los medios de comunicación y de los escraches sociales en su contra luego de que Benvenuto lo acusara por abusarlo cuando era menor de edad.

"Estoy igual que siempre, obviamente primero todo fue como una patada en la cabeza de la cual te tenés que levantar para... ósea eso puede ser lo que se vea (de distinto en su actitud), pero sigo siendo el mismo, porque los no hechos siguen siendo los mismos", destacó.

Cuando le preguntaron sobre la situación judicial con Lucas Benvenuto, Jey Mammón declaró: "No soy muy de anticipar lo que va a pasar, nunca me gustó hacer circo de nada, entonces de las cosas serias, menos. Tampoco me gusta anticipar lo que va a pasar, así que bueno, cuando suceda lo que tenga que suceder, me sentaré a hablar de lo que esté sucediendo, mientras tanto vayan a hablar con los abogados", pero añadió: "Si te puedo decir que todas las personas que hayan mentido, esto es un concepto que se puede leer y se puede entender, es amplio pero es bastante claro. Todas las personas que hayan mentido, que se hayan subido, o se hayan hecho dueñas de una mentira. Esto incluye a todas las personas que hayan mentido y se hayan subido a una mentira, tienen que responder frente a esa mentira".