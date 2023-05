Desde que Megan Fox (37) llegó a Hollywood, ha sido calificada como un símbolo sexual de la belleza femenina. La actriz ha sido reconocida en numerosas ocasiones como la mujer más sexy del mundo. En una época donde la hipersexualización estaba a la orden del día, muchas personas la veían como una diosa bajada del mismísimo Olimpo.

Su papel en la primera Transformers, en el 2007, o luego con Diabólica tentación, del 2009, no hicieron más que alimentar este mito, sin embargo, esta visión de la actriz no la comparte todo el mundo, sobre todo ella. Fox se ha convertido en la portada de la conocida edición de baño de la revista Sports Illustrated y ha aprovechado para volver a hablar de que padece dismorfia corporal.

"Tengo dismorfia corporal. Nunca me he visto como me ven los demás. Nunca en toda mi vida he amado mi cuerpo, nunca jamás", ha explicado. Esta enfermedad la padecen millones de personas en el mundo, pero jamás pensaríamos que alguien como Megan Fox no se quisiera a sí misma.

¿De qué se trata la dismorfia corporal?

El trastorno dismórfico corporal es una enfermedad mental en el que no se puede dejar de pensar en uno o más defectos percibidos o defectos en la apariencia, un defecto que parece menor o que no puede ser visto por los demás.

Muchas veces, hay personas que se obsesionan con algún aspecto de su cuerpo que, si bien nadie lo nota, para esa persona es su mayor defecto. Esta obsesión hace que, por ejemplo, se vea el cuerpo más gordo de lo que en realidad es, o se perciba que la nariz es exageradamente grande cuando realmente no es así.

"Cuando tienes un trastorno dismórfico corporal, te enfocas intensamente en tu apariencia e imagen corporal, y revisas repetidamente el espejo o te aseas, algunas veces durante muchas horas al día. El defecto percibido y los comportamientos repetitivos causan un sufrimiento emocional significativo y repercuten en tu capacidad para desenvolverte en la vida diaria", indican los especialistas.

¿Tiene tratamiento?

Para intentar eliminar ese sentimiento, algunas personas recurren a procedimientos cosméticos para intentar 'arreglar' este defecto que les perturba, sin embargo, los expertos lo desaconsejan: "Puedes sentir satisfacción temporal o una reducción en tu angustia, pero a menudo la ansiedad regresa y es posible que reanudes la búsqueda de otras maneras de arreglar tu defecto percibido".

El tratamiento, en este caso, es psicológico. Especialistas recomiendan buscar una terapia cognitivo-conductual, que ayuda a tomar conciencia de los pensamientos negativos para ver la realidad con mayor claridad y modificar ciertas conductas que nos hacen caer en ese bucle.