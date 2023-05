Dismorfia corporal: qué hacer cuando la imagen se vuelve obsesión

Las redes sociales, en especial Instagram y las fotos puede producir trastornos con la imagen si una persona tiene complejos con su inseguridad y la apariencia física. Hoy el trastorno dismórfico corporal puede verse agravado por completo si nos ponemos a compararnos con un otro, y mucho peor si es a través de una pantalla.

Diego Quindimil, psicólogo, habló en el programa El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) y explicó de qué se trata este trastorno: “Tiene que ver con la palabra dismorfia que viene de la forma del cuerpo. Básicamente es que vos te miras en el espejo y ves algo que no queres ver.

En términos generales esto puede tener una excesiva gravedad o puede ser síntoma de alguien que tiene un mal día o una baja autoestima".

Esta problemática tiene diferentes niveles de "gravedad" y en esto varía si la persona debe o no ser atendida. "Puede ser algo para ser atendido o algo que es parte de la época en que vivimos".

En este sentido, explicó: "Vivimos en una época en la cual la imagen es más fuerte que otras cosas. Un ejemplo es en la pandemia y post pandemia, cada vez hay más de estas conversaciones, y estamos constantemente mirándonos frente a un espejo y eso genera un plus de ansiedad que antes no estaba. Es decir, hablo por videollamada y veo que estoy despeinado, que me falta pelo, esto podría incrementar esa patología de dismorfia corporal".

La imagen es el centro de atención hoy mucho más con el manejo de las redes sociales. Las críticascon respecto a este punto son muy frecuentes y no todas las personas las toman de la misma manera, al igual que las comparaciones.

“Lo agradable o desagradable es subjetivo. Supongamos que los veo agradables y vos lo único que ves es una pequeña arruga, un diente que no está como querés que este, entonces la dismorfia corporal, esta angustia por no encontrar frente al espejo ese cuerpo ideal, esto puede ser de mayor gravedad o de menor gravedad y entonces los síntomas son variados, preocupación excesiva por la imagen, pensamientos obsesivos, preocupación por la burla. Es cada vez más grave en la medida en que esta imagen que devuelve el espejo hace sufrir de una manera subjetiva".

¿Cuáles son los síntomas de esta distorsión?

El especialista consideró que hay que prestar atención a algunos síntomas, que pueden indicarns que es una distorsión muy grande de la imagen corporal: "Hay una constante mirada en el espejo o al revés, del otro lado es nunca querer mirarse al espejo.

Esto ya se puede considera obsesivo respecto al cuerpo, comportamientos repetitivos, excesivos como tocarse el maquillaje, ir a innumerables tratamientos médicos".

Con todo lo que tiene que ver con las cirugías estéticas, consideró que "hay que tener cuidado", ya que "una cirugía no va a cambiar el estado psíquico". Entonces, es necesario también concurrir a un psicólogo o coach para tratar estos temas".

"Otro de los síntomas es el aislamiento. Las personas que padecen este síndrome no quieren salir a la calle por el temor a las burlas, porque no se están bien consigo mismo", reveló.

"Estas personas deberían encontrar un espacio en donde no se la juzgue, en donde haya confianza, se la pueda escuchar y dar seguridad y entender cuáles son las raíces, las causas de este trastornos”.