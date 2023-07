Prohibieron el estreno de Barbie en Vietnam por un particular motivo

El 20 de este mes estrena en Argentina -en algunos países será el 21- la esperada nueva película de Barbie, que promete ser un éxito de taquilla a nivel mundial.

Sin embargo, la cinta protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling no llegará a todos los rincones del globo, es que ya hay un país que ya decidió prohibir la proyección: Vietnam.

A diferencia de países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos o Qatar que suelen cancelar películas por incluir personajes homosexuales, el país del sudeste asiático censuró el estreno a causa de un reclamo territorial.

En la cinta dirigida por Greta Gerwig hay una escena en la que se muestra un mapa en el que se representa la "línea de los nueve guiones", un territorio reclamado unilateralmente por China en el Mar de China Meridional en donde el país otorgó concesiones petroleras.

Esta zona incluye a las islas Paracel, que son reclamadas desde hace años por Taiwán y por Vietnam, que están muy cerca del territorio.

Por eso, medios vietnamitas informaron que la película no se proyectará en el país y citaron a Vi Kien Thanh, jefe del departamento de cine, quien explicó: "No concedemos licencia para que la película estadounidense Barbie se estrene en Vietnam porque contiene la imagen ofensiva de la línea de nueve guiones".

Este no es el primer filme de Hollywood que se censura por el mismo motivo en esa región. Por ejemplo, en 2019, el gobierno vietnamita prohibió la proyección de Un amigo abominable luego de estar en cartelera por más de una semana. Además, en 2021, Netflix sacó de su catálogo Pine Gap y, el año pasado, también cancelaron el estreno de Uncharted: fuera del mapa.

Por otra parte, en 2020 se eliminaron escenas de las series Put Your Head On My Shoulder y Madam Secretary en las que aparecía un mapa con la "línea de los nueve guiones".