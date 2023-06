¿Por qué Nicki Nicole se llama Nicki Nicole?

Desde muy joven, Nicki Nicole (22) saltó a la fama por la explosión que generó su música. Es que rápidamente acumuló miles de fanáticos que la apoyan en todos sus proyectos. Si bien ellos intentan averiguar todo sobre ella, hay cosas que aún no sabían, como, por ejemplo, el motivo por el cual su nombre artístico es Nicki Nicole. Para despejar dudas, ella misma contó la historia.

El género urbano comenzó a pisar fuerte en Argentina, lo cual produjo que muchos artistas jóvenes y emergentes salieran rápidamente a la luz. Entre ellos se encontraba Nicki Nicole, quien la pegó con sus melodías y causó sensación en la gente.

Tan es así que, con solo 18 años, la cantante logró posicionarse en el TOP 50 argentino. Por lo que desde ese entonces decidió poco a poco forjar su carrera para terminar de insertarse en el mundo de la música y así poder seguir viviendo de lo que más le gusta.

Poco a poco lo va consiguiendo, lo cual produce que la gente quiera saber mucho más de ella, de cómo era su vida antes de la fama, de lo que hace fuera de los escenarios y algunos detalles de lo que se puede venir próximamente respecto a sus canciones.

Es por eso que en los últimos días salió a la luz una entrevista que realizó para un podcast español. Allí, ella se encarga de responder preguntas de todo tipo y también habló sobre una de las incógnitas más grandes que la rodean, los motivos por el cual decidió que su nombre artístico sea Nicki Nicole.

En este sentido, explicó cómo fue que se ganó su mote: "Yo me llamo Nicole, e Instagram, cuando yo empecé, no me dejaba ponerme Nicole Denisse, que es mi segundo nombre".

"Y yo intentaba, seguía intentando y, finalmente, me puse Nicki, que así me decían, y Nicole. Y me acuerdo de que también me puse un 18 porque yo sentía que a esa edad algo iba a pasar en mi vida, que lo iba a cambiar todo", reveló sobre la sensación que tuvo y que terminó sucediendo.

Al quedar en su Instagram como Nicki Nicole es lo que, en su salto a la fama, terminó haciéndola conocida de este modo: "Y a los 18 yo empecé a sacar música. Fue muy loco cómo sucedió todo". De esta manera, descartó que sea una copia de Natti Natasha, como en algún momento se barajó.