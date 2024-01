Pedro Rosemblat habló de su relación con Lali Espósito

En las últimas semanas, los medios no paran de hablar sobre las fotos que capturan al conductor, streamer y militante peronista Pedro Rosemblat (34) compartiendo momentos con la talentosa cantante argentina Lali Espósito (32). Este joven se vio sorprendido por las cámaras mientras disfrutaba de una cena junto a la artista. Ante el revuelo generado, fue inevitable que los rumores de un posible romance alcanzaran su punto máximo.

El misterio en torno a la vida amorosa de Lali

Lali Espósito, conocida por su hermetismo respecto a su vida amorosa, se ve ahora envuelta en la vorágine de los medios debido a estas imágenes. En el pasado, solo compartió detalles de sus relaciones cuando así lo decidió. Sin embargo, las fotografías recientes generaron especulaciones sobre un posible vínculo con Pedro Rosemblat, quien no pudo eludir las preguntas al respecto.

Ante la insistencia de los periodistas de LAM, Pedro Rosemblat se vio obligado a comentar sobre su relación con Lali Espósito. Sin querer entrar en el terreno de los rumores amorosos, reveló un poco de la personalidad de la cantante fuera de los escenarios: "Ella es una capa total". Una declaración que dejó a todos con ganas de más, pero que, al mismo tiempo, alimentó la curiosidad sobre la naturaleza de su vínculo.

Fuente: Instagram @pedrorosemblat

Con habilidad para esquivar las preguntas comprometedoras, Rosemblat prefirió no profundizar en los rumores de romance. "Cualquier cosa que yo diga será usada en mi contra", bromeó, mostrando astucia y dejando entrever que prefiere no avivar más la llama de la especulación. El conductor de Gelatina se mantuvo firme en su decisión de no revelar detalles comprometedores sobre su encuentro con la cantante.

A pesar de su reticencia, el periodista no pudo evitar contar sobre un posible regalo de cumpleaños de Lali Espósito. Al cumplir 34 años, Rosemblat reveló con asombro: "Pero ustedes saben más de mis regalos que yo. ¡No recibí nada!". Una anécdota que añadió un toque de humor a la entrevista y que, al mismo tiempo, mantuvo el misterio en torno a la naturaleza de su relación.

Aunque se mostró reticente a hablar sobre su presunto romance con Lali, Pedro Rosemblat eligió cerrar la nota abordando temas más profundos. Comentó sobre los ataques que la cantante recibe, incluso del presidente, por no coincidir ideológicamente con figuras como Javier Milei. "Que un presidente se ponga a la altura de un ciudadano común sin responsabilidades institucionales no está bien", reflexionó, dejando una mirada crítica sobre la asimetría de poder en la sociedad.