Sorprendieron a Lali Espósito con nuevo novio: el streamer Pedro Rosemblat

Al principio fue Juariu, la especialista en la vida privada de los famosos. Ella vio un "Me gusta" entre Lali Espósito (32) y Pedro Rosemblat (33) en Instagram. Y luego una foto en la que se los veía en un restaurant de Palermo. Pero ahora, con un video exclusivo de LAM, todo queda confirmado: Lali tiene novio. Y no lo oculta.

El miércoles por la mañana, LAM mostró el momento en que ambos salían de un lugar de comidas. Una de las panelistas de ese programa, Maite Peñoñori, dijo "no sé hace cuánto tiempo viene este vínculo, pero vecinos de Rosemblat me confirmaron que veían mucho a Lali durmiendo en la casa de él, en Almagro".

Ante esto, Ángel de Brito agregó que "el otro día Maite trajo la primera foto que le llegó, y hoy tenemos el primer video de ellos dos juntos. Parece que están de recorrida por Palermo. Andan por los restaurantes clásicos, este es noventoso".

Pero allí mismo Peñoñori mencionó que ya no se ocultan, y habló sobre la pareja: "No se sabe mucho de él. Yo el otro día vi en un ping pong algo que había hecho Rosemblat para su streaming, pero era de junio, y mencionó el apodo que tenía su novia. Se ve que cortó con ella después".

No obstante, minutos más tarde Maite tuvo información por su WhatsApp: "Me suman que la ex era Carla Quevedo, la actriz". Y fue esta misma panelista la que días atrás brindó la información de que Espósito y Rosemblat estaban comenzando un romance. "Personas allegadas a él me contaron que hace bastante que están saliendo. Se están conociendo, sin rótulos. La están pasando bien", reveló la periodista. Pero hasta ahora no se los había visto juntos.

Quién es el novio de Lali

Pedro Rosemblat tiene 33 años, es conductor de streaming, y casi fue candidato en las PASO por el partido de Juan Grabois. Se lo conoce como "el Cadete", un apodo que se remonta a los tiempos en que hacía humor político en un programa de Roberto Navarro, en C5N.

Rosemblat comenzó a hacerse un lugar en los medios hace 11 años, cuando se presentaba con su personaje de Pibe Trosko en las redes sociales. En el 2013 lanzó un libro llamado "Patria o suerte, venceremos", con el nombre de su personaje en la portada.

El nuevo novio de Lali cursó derecho en la Universidad de Buenos Aires, pero no terminó su carrera. Trabajó en varias radios, y actualmente forma parte de Gelatina, el streaming donde conduce el programa Tres Estrellas, junto a Ivana Szerman y Marcos Aramburu.