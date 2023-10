Paulo Dybala le propuso casamiento a Oriana Sabatini

Desde hace un tiempo, Paulo Dybala y Oriana Sabatini venían coquteando con casarse. Incluso, en una entrevista el año pasado, la artista había comentado: "Miro propuestas de casamiento por internet en mis ratos libres. No sé de dónde saqué esa fantasía, creo que de Disney. Me encantaría casarme, pero de acá a que pase... yo espero a que él me lo pida. Él sueña con ser padre y yo con el casamiento. Mi sueño es que mis hijos sean argentinos, ojalá que con Paulo".

Finalmente, después de cinco años en pareja, el volante creativo de Roma se animó a pedirle matrimonio a la hija de Catherine Fulop con un hermoso anillo de compromiso con un diamante.

La propuesta se dio en un lugar cargado de romanticísimo: la Fontana di Trevi, ubicada en la capital italiana. Allí, el jugador campeón del Mundo con la Selección argentina se arrodilló frente a su novia y le mostró la sortija, pidiéndole casamiento.

A través de una publicación compartida en Instagram, Dybala y Sabatini mostraron el anillo y escribieron: "Para siempre".

Vale recordar que la relación entre el futbolista y la cantante comenzó en 2018, cuando él le escribió por Instagram. Oriana recordó que en ese momento creía que Dybala era tenista y le preguntó a sus amigas por él.

Rápidamente tuvieron una cita y comenzaron a salir. No pasó demasiado tiempo hasta que se mudaron juntos, atravesaron la pandemia y nunca más se separaron. Ahora, todo será mucho más formal, y Dybala sueña con tener hijos.