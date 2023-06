Patricia Sosa criticó a L-Gante: "No le entiendo y no me gusta"

En octubre del 2021, Patricio Sosa criticó a L-Gante por su forma de cantar y por aparecer con armas en un video. Por su parte, el cumbiero le respondió con mucho sarcasmo, pidiéndole que deje de hablar.

Ahora, la cantante y compositora volvió a atacar al joven referente del RKT, en una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live, en la que comenzó reflexionando: "No tienen por qué criticar a la cosa que se usa y se impuso, lo que tienen que hacer es aceptar, y después consumirlo o no. A la masa de los más jóvenes les gusta mucho, a veces hay cosas que yo no entiendo nada y no las consumo".

"Hay temáticas de letras que tiran mucho para atrás, las mujeres estuvimos peleando y estamos peleando muchísimo para tener un lugar y no seamos las minitas de los músicos y seamos respetadas, y de repente se habla de culos en determinados temas, no lo voy a combatir y si suena en una fiesta lo bailo, pero no es lo que yo consumiría ni haría", opinó después.

Pero lo más controversial de la charla fue cuando la esposa de Oscar Mediavilla apuntó directamente contra L-Gante. "Yo por ejemplo a L-Gante no le entiendo cuando se pone a cantar, no sé si tengo que ir al otorrino o qué, pero no le entiendo y no me gusta lo que hace musicalmente porque no le entiendo", dijo.

Además, la artista aseguró: "A mi me cae re bien el pibe, me es simpático pero cuando se pone a cantar no lo entiendo, estoy mayor, será que no tengo bien el oído, no me gusta lo que hace pero me gusta que le vaya bien".

Finalmente, Patricia Sosa explicó que no tiene nada puntual en contra de los cantantes, sino que critica el contenido de las canciones. "A mí que me inviten a despertar un poco mi imaginación, el paisaje donde quiero estar, no quiero una cosa tan directa, a mi no me gusta, quiero eso de ponerme a pensar qué hermoso que dijo y que me despierten algo", expresó.