Otra vez internaron a Jorge Lanata

Jorge Lanata volvió a ser internado en la Fundación Favaloro por un cuadro de neumonía. El lunes, el periodista comenzó con fiebre y como no bajaba, los médicos que lo atendieron consideraron que, por sus antecedentes, era mejor dejarlo hospitalizado para realizarle estudios.

En diálogo con su programa radial Lanata sin filtro, el periodista comentó: “Tengo neumonía, me están pasando por vía antibióticos y me tengo que quedar acá hasta que mejore la situación y me pueda ir a casa”.

En Intrusos confirmaron que Lanata se ausentó a su programa el lunes, pero nadie pensó que la situación pudiera ser grave porque su mujer Elba Marcovecchio, estuvo trabajando en el programa El diario de Mariana y en oportunidades anteriores se ocupó de acompañar a su marido con sus problemas de salud.

Sin embargo, el cuadro del conductor resulta delicado porque viene de otras internaciones muy recientes. Su última alta fue el 18 de septiembre y, por ese entonces, el creador de Periodismo para todos aseguró que la última “fue la peor”.

En el pasado, Jorge Lanata estuvo internado por una infección urinaria y volvió a su casa tras 19 días de internación para poder pasar su cumpleaños el 12 de septiembre en su hogar. Sin embargo, levantó fiebre y tuvo que ser nuevamente internado en terapia intensiva. Finalmente, tras unos días fue dado de alta.