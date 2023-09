Los 8 Escalones: una joven se quejó por la ropa que le hicieron ponerse

En tiempos en los que todo el consumo audiovisual parece estar concentrado en servicio on demand y redes sociales, se hace cada vez más difícil para los programas televisivos tener una buena audiencia.

Sin embargo, Los 8 Escalones se sostiene en el rating gracias a un formato entretenido, a un jurado de personalidades reconocidas y también a los participantes, que generalmente tienen historia de vida interesante o algo para contar.

Pero esta vez, a la producción se le fue la mano con una situación que no tardó en explotar y que terminó dejando bastante mal parado al ciclo.

En el programa que se emitió el viernes 22, una joven llamada Martina Giral sorprendió con su outfit: un top, un minishort de jean y unas botas amarillas altas. El vestuario no le gustó demasiado a los espectadores, quienes criticaron a la chica en redes sociales.

La joven no se quedó callada y salió a contar la verdad de la situación a través de su TikTok. "Yo no soy de hacer estas cosas, pero me molestó y me parece que está bueno contarlo para que se sepa", anunció, adelantando los motivos de su descargo.

"Me habló una chica para pedirme que lleve dos o tres outfits y que le mande foto para arreglar con ella. Esta chica me dijo qué llevar y qué no. Hasta ahí todo bien, pero después me pidieron que me saque la camisa (y quedar solo en top), yo no quería. Me la terminé sacando y me sentía incomoda. Me dijeron que no iban a enfocarme de atrás y de costado y sí lo hicieron. Muy mal la producción", profundizó Martina, quien inmediatamente recibió el respaldo de muchas personas.

La denuncia pública de la joven es grave, porque parece insólito que actualmente sigan dándose situaciones así en la televisión argentina. Sin embargo, ni la producción de Los 8 Escalones ni nadie de El Trece ha hablado públicamente.