Oasis lanzó un video inédito de la canción 'Acquiesce'

En el año 2009 la banda Oasis se disolvió como consecuencia de una pelea entre los hermanos Noel y Liam Gallagher que, con el tiempo, se volvió prácticamente irremediable.

A pesar de los deseos de los miles de fanáticos y de algunos guiños de los músicos entre ellos, el conflicto entre los artistas ingleses no parece tener fin. Sin embargo, más allá de las peleas, los Gallagher por lo menos se pusieron de acuerdo para lanzar el videoclip de Acquiesce.

El material audiovisual fue presentado como parte de la celebración de vigésimo quinto aniversario de The Masterplan, un disco que forma parte de la época dorada del britpop.

El clip fusiona videos de archivo de shows en vivo de Oasis con imágenes que evocan a la época en la que salió Acquiesce. La letra de la canción aparece a lo largo del video.

Este tema no formó parte de The Masterplan, sino que fue lanzado originalmente en 1995, como el lado B del sencillo Some Might Say. Sin embargo, Acquiesce será parte del relanzamiento del álbum que incluirá los 'lados B' y las rarezas del grupo.