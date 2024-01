La subasta de los objetos de The Crown: una oportunidad única para los fans de la monarquía

La serie The Crown ha sido una de las ficciones más exitosas de los últimos años, acercando al público la historia y los secretos de la familia real británica. Tras finalizar su sexta y última temporada, la serie ha decidido despedirse por todo lo alto, poniendo a la venta más de 450 objetos de utilería que recrearon el ambiente y el vestuario de la monarquía, por lo que si eres fan de la serie tienes la oportunidad única de adquirir estos artículos, o al menos de verlos de cerca, hasta el 5 de febrero en Londres.

La casa de subastas Bonhams es la encargada de organizar este evento sin precedentes, que ofrece una variedad de lotes para todos los gustos y bolsillos. Según explicó a EFE su director, Charlie Thomas, "nada como esto se ha hecho antes". Los interesados pueden participar en una subasta online que ya está abierta y que finalizará el 8 de febrero, o bien asistir a una subasta presencial que tendrá lugar el 7 de febrero.

Entre los objetos más destacados de The Crown, se encuentra la réplica del Gold State Coach, el carruaje dorado real que encargó el rey Jorge III en 1760 y que se usó en la serie para recrear la coronación de Isabel II. Se trata de una pieza única en el mundo, que además está en perfecto estado de funcionamiento. "Si tienes seis caballos, o quizás dos, los amarras y puedes darte un paseo", bromeó Thomas.

Otro de los artículos más emblemáticos es la copia del trono de la coronación, también conocido como Silla de Eduardo, que data del año 1300 y que aún se utiliza en las ceremonias reales. En The Crown, se puede ver este trono en el episodio que narra la entronización de Carlos III el pasado mayo. Su precio estimado oscila entre las 10.000 y las 20.000 libras (11.000-23.000 euros).

Además de estos objetos, la subasta incluye otros elementos que formaron parte de la escenografía de The Crown, como la entrada del número 10 de Downing Street, la residencia oficial del primer ministro británico, o varios cuadros y fotografías que decoraron los palacios y las mansiones de los personajes. También hay algunos objetos curiosos, como una réplica de la espada de San Jorge que usó el príncipe Felipe para investir a su hijo Carlos como príncipe de Gales, o una copia del anillo de compromiso de la princesa Margarita.

Uno de los atractivos principales de la exposición de The Crown es el vestuario que lucieron los actores y las actrices que interpretaron a los miembros de la familia real. Entre los trajes más admirados se encuentra el vestido azul que llevó Elizabeth Debicki para encarnar a Diana de Gales, o el vestido de coronación de Isabel II, que vistió Claire Foy al principio de la serie. Ambos vestidos tienen un valor estimado de 30.000 libras (34.860 euros).

La subasta y la exposición han despertado el interés de personas de todo el mundo, según afirmó el director de colecciones de Bonhams, quien no quiso hacer ninguna predicción sobre el monto final que se recaudará. "Estos artículos se venderán muy bien", aseguró Thomas. "Veremos muchos destinados a Estados Unidos, Oriente Medio y por supuesto Europa. The Crown no es solo una serie británica, es una serie vista y amada en todo el mundo", concluyó.