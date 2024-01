Falleció un actor reconocido por su papel en ´Son Como Niños´

El actor Alec Musser falleció el pasado viernes 12 de enero a los 50 años. La noticia sacudió por completo a Hollywood tras la repercusión que cobró la confirmación del deceso por parte de su novia, Paige Press, al medio estadounidense TMZ.

El fallecimiento de quien compartiera el largometraje Son como niños junto a Adam Sandler, fue en su residencia, en la localidad de Del Mar, en el estado de California. Si bien, de momento, no se brindaron detalles acerca de la repentina muerte, esta causó un gran desconcierto y angustia en el mundo del cine estadounidense, debido a que hacía tiempo que Alec participaba en diferentes producciones dentro de la industria.

Luego de la confirmación al medio citado anteriormente, la novia del intérprete escribió un mensaje de despedida en sus redes sociales y agradeció a sus seguidores y fans por el apoyo que recibió en este complejo momento. No obstante, evitó dar detalles del deceso. “RIP al amor de mi vida (...) Nunca dejaré de quererte. Tengo el corazón roto (...) Hoy es el peor día de mi vida. Éramos tan felices (...) Fuiste el mejor prometido que podría haber pedido”, expresó Paige en diferentes stories junto a imágenes de la pareja.

Además de la prometida de Alec, el tío también confirmó que su fallecimiento ocurrió el viernes, algo que descolocó a todos sus seguidores, dado que en ningún momento se dieron señales de que algo estuviera sucediendo en relación con su salud. De hecho, el artista se destacaba por ser atlético y por mostrar interés por su bienestar físico.

La última publicación en su cuenta de Instagram fue hace cuatro días, cuando compartió una imagen en la que se denotó su silueta en plena práctica de surf sobre el océano Pacífico. Si bien, hacía años ya no participaba de algún proyecto en Hollywood, todavía mantenía un gran número de admiradores en la plataforma social.

Adam Sandler lo despidió en las redes

Una de las estrellas del cine y antiguo compañero de Alec que se despidió de manera pública, fue Adam Sandler, con quien trabajó en el film que produjo Dennis Dugan en 2010: Son como niños. Desde su cuenta de Instagram, el oriundo de Brooklyn señaló: “Me encantaba este chico. No puedo creer que se haya ido. Un hombre maravilloso, divertido y bueno”. Además, concluyó anonadado: “Pensando en Alec Musser y su familia y enviando todo mi amor. Un verdadero gran amor de persona”.

Quién fue Alec Musser

Alec nació el 11 de abril de 1973 en los Estados Unidos y previo a una carrera en la industria del cine, fue patrullero de esquí en Mammoth Lakes, California. Allí brindó seguridad en las pistas, asistencia médica a los esquiadores y también trabajó en la prevención de avalanchas. Es por eso que, en su paso a la actuación, recordaba este trabajo como uno de los más “divertidos” y “gratificantes” que vivió.

Más tarde se convirtió en modelo fitness y la marca Abercrombie & Fitch lo contrató para modelar en diversas de sus campañas. Asimismo, colaboró en otras como Cosmopolitan, Gianfranco Ferré, GQ, Speedo, Men’s Health y Target.

En 2005 inició en el mundo actoral con la participación en la serie televisiva All My Children y luego en I Wanna Be a Soap Star y Desperate Housewives. Últimamente, Alec se había alejado de las producciones cinematográficas, por lo que dedicó parte de su tiempo al modelaje en las redes y a su pasión, el surf.