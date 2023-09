Jagger dijo que 'Hackney Diamonds' no será lo último de Rolling Stones

Hace años que se viene hablando de una posible despedida de The Rolling Stones, pero lo cierto es que la banda sigue más vigente que nunca, y a pesar del fallecimiento del baterista Charlie Watts, en agosto del 2021, la emblemática agrupación sigue tocando en vivo y en octubre sacará un nuevo disco.

El álbum, titulado Hackney Diamonds, saldrá a la luz el día 20 del próximo mes, y a pesar de que muchos creen que será lo último de la carrera de los Stones, el cantante Mick Jagger se encargó de desmentirlo.

En una reciente entrevista para el podcast Q with Tom Power, el rockero confirmó: "No será el último álbum", y detalló que no quiere que "suene como hace cuarenta años".

"Suena como ahora: su claridad y su fidelidad. Y si lo escuchas, compáralo con un viejo disco de los Rolling Stones, es muy diferente", profundizó Jagger sobre el próximo trabajo de estudio de la banda.

Hablando del futuro, tan seguro está el cantante de que su agrupación seguirá haciendo canciones que aclaró que ya están "a dos tercios del siguiente (disco)".

Con respecto a la actualidad de The Rolling Stones, Mick Jagger expresó: "Eso es lo divertido de trabajar con el grupo. Que no me importa si Keith me dice que podría ser mejor, lo haré mejor. Si Andrew Watt [músico y productor] dice que puede ser mejor lo intentaré".