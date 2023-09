La pregunta sobre el 'tamaño' que incomodó a Messi y se volvió viral

Lionel Messi (36) fue entrevistado por Migue Granados (37) en Miami en una charla súper descontracturada donde el diez, habló de cómo es su día a día en Estados Unidos, el sueño de volver al fútbol argentino y qué hará cuando se retire de su carrera.

La charla del mejor futbolista del mundo con el comediante se grabó un par de días antes del partido del miércoles por la noche entre Inter Miami y Toronto FC, en el que el crack tuvo que salir reemplazado por una molestia a los 36 minutos del primero tiempo.

A lo largo de su carrera, Lionel Messi fue tendencia en las redes por infinidad de goles, lujos, premios o frases que emocionaron a todos. Sin embargo, hay un tema que suele llamar la atención de la gente durante sus encuentros y despierta la curiosidad de la platea femenina y masculina. En una entrevista muy descontracturada, Migue le preguntó por el tamaño de su miembro, que tanto revuelo genera en Twitter (X) e Instagram.

Messi y sus ganas de la nena

“Creo que soy buen padre. Creo que intento involucrar a mis hijos los valores que me enseñaron a mí de chiquito. Seguir la línea por el club donde crecí también, los valores del Barcelona son muy importantes y marcados, me fui con 13 años. No me preocupa qué pueda pasar con ellos. La típica que dicen, hijos chicos, problemas chicos y después más grandes. Por el momento son controlables”.

“Thiago fue el que más le inculcamos de chico, como es el más grande. Los hermanos fueron siguiendo la línea suya. No tengo ese problema (de que quieran tener todo). La tienen claro en ese sentido. Mucho tiene que ver Thiago, por como es él. Thiago no quiere saber nada con ser “hijo de Messi”, no le gusta. Tenían el primer partido y Thiago no te mira para afuera. Entra Mateo y te mira, te saluda, aplaude, hace una jugada y te mira. Son diferentes personalidades. El otro chiquito es terrible, pero se está definiendo, tiene 5 años”.

“Antonela es buena madre, la admiro a full. Ella pasa las 24 horas con ellos, nosotros estamos afuera mucho tiempo. Viajes, partidos, Selección, pretemporada, a veces nos vamos un mes, un mes y medio y ella está todo el día. Yo he pasado todo el día con los tres y te la regalo. A Mateo lo tenés que parar porque te cuenta todo, no para y habla. Ciro es más reservado también, cuenta, pero no de él, habla de los demás”.

“Nos gustaría tener un bebé de nuevo. No estamos en la búsqueda, pero vamos a ver si llega la nena”, cerró.

Lionel Messi y el Mundial 2026

“No sé si llego, ya lo dije. No lo pienso todavía porque está lejos, sí que pienso en la Copa América, el objetivo es llegar bien a la Copa América en Estados Unidos. Va a estar lindo porque pasamos la Copa Centenario que jugamos, acá que fue muy linda, perdimos la final, pero el proceso lo disfrutamos muchísimo, hay estadios, ambiente, viajes, es lindo. Después de la Copa América se verá, depende como me encuentre yo. Pasaron los años y hay que ver como me voy sintiendo. Quizá la liga, el ritmo de los partidos es otro. Iré viendo el día a día como me encuentre. Faltan 3 años todavía”.

El día después del retiro de Lionel

"No lo pensé, quiero seguir disfrutando. Di un gran paso de venir de Europa para acá y ahora quiero disfrutar, no pensar más allá. No lo vivo como un trabajo, lo disfruto es algo que hago de chico. Pero qué voy a hacer no sé. Me gusta enseñarle a los chicos, también la parte de director deportivo".