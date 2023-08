Inesperado: Viviana Canosa bancó a Lali Espósito y atacó a Milei

Después de la sorpresiva victoria de Javier Milei en las PASO del último domingo, Lali Espósito -al igual que varios otros artistas- salieron a mostrar su descontento con el resultado electoral.

"Qué peligroso. Qué triste", expresó la cantautora y actriz a través de X, en clara referencia al resultado que arrojaron los números de la votación. Inmediatamente, los simpatizantes de Milei salieron a criticarla y el dirigente político, con cierto sarcasmo, dijo que no conocía a Lali porque escuchaba a los Rolling Stones.

La artista nacida hace 31 años en Buenos Aires no hizo oídos sordos a las críticas y respondió: "No me pone para nada mal que me 'bardeen' por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO".

"La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente .Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del 'otro bando' y del único bando que voy a estar SIEMPRE (dentro del panorama decadente político y económico en el que estamos) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos", profundizó.

La que ahora se sumó al conflicto fue Viviana Canosa, quien criticó en varias oportunidades a Lali Espósito y tenía una buena relación con Milei, pero esta vez sorprendió al defender a la artista.

"No es mi cantante favorita. He dicho cosas de ella muchas veces al aire. Pero tiene todo el derecho de opinar… Dicen que son liberales, pero son profundamente antidemocráticos. No soportan ningún tipo de crítica. Lo sé porque lo estoy viviendo en carne propia con ellos", dijo la periodista en su programa de LN+.

Además, Canosa expresó: "El odio va a ser mucho peor con esta gente en el Gobierno, y la mordaza va a estar a la orden del día".

Por otra parte, la siempre polémica periodista disparó contra el candidato a presidente por decir que no conocía a la actriz de Casi Ángeles y Sky Rojo. "Fijate la ninguneada de Milei a Lali Espósito. Yo lo llamaría soberbia al palo. Cuánto ego. No conocer a Lali Espósito es como vivir en un frasco de mayonesa. Un ego descomunal, no sabe quién es…".

"¿Por qué no disfrutan el triunfo que tuvieron el domingo en vez de estar tan enojados con toda la sociedad? Dejen que Lali Espósito, Tini Stoessel, vos, yo, opinemos. Vivimos en democracia señores", continuó.

"Y lo mismo que hacen con Lali, lo hicieron conmigo. A mí, obviamente, no me importa porque estoy curtida, pero no paran de bardear en redes sociales a gente como Lali. Es horrible, les digo, ser de la troup de aplaudidores del candidato. Dan vergüenza", concluyó.