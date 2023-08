La China Suárez reveló cuántos hijos quiere tener

Actriz, cantante, modelo, diseñadora de modas y madre. Ella es la China Suárez (31), una de las mujeres más conocidas del país que a través de sus redes sociales marca tendencia con cada cosa que hace.

Y si bien su perfil en redes sociales es más profesional, también suele dedicar un espacio a su vida privada junto a sus hijos Rufina (10), Magnolia (5) y Amancio (3).

Es por esto que durante sus últimas vacaciones en Uruguay, la China Suárez no dudó en abrir una ventana a sus seguidores a través de la cajita de preguntas en sus Historias de Instagram. Desde sus proyectos de trabajo hasta sus relaciones personales fueron las consultas más recurrentes, pero una de las más llamativas fue su posición sobre la maternidad, luego de que una seguidora le preguntara cuántos hijos le gustaría tener.

La respuesta de la modelo fue contundente, y dejó en claro que por el momento no tiene planes de ampliar la familia. Con humor, expresó: "Tres son multitud. No me dan las manos".

No obstante, en los últimos días se filtró un video de hace algunos años en el que la joven expresaba su deseo de tener seis hijos.