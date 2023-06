Gabriel Schultz le respondió a Lucas Benvenuto: "Creo que él lo amó"

Gabriel Schultz junto a Jey Mammón

La denuncia pública de Lucas Benvenuto a Jey Mammón por abuso sexual prácticamente terminó con la carrera y generó un repudio popular contra el exconductor de La Peña de Morfi, quien se tuvo que ir por unos días a España.

Ya instalado nuevamente en Argentina, Mammón busca rehacer su vida profesional y poder volver a los medios, pero la gente no parece estar dispuesta a pasar por alto la aberrante acusación en su contra.

Sin embargo, hay figuras de la televisión nacional que siguen bancando a su amigo Jey, como Flor Peña, quien le demostró su cariño en una reciente publicación de Instagram.

Otro de los que defendió al humorista fue Gabriel Schultz. A los pocos días, Lucas Benvenuto le respondió con una Storie en la que disparó: "El amor no te corrompe. El amor no abusa. El amor no manipula. El amor no te aísla. El amor no lastima. Ojalá nunca le pase a un hijo, sobrino, conocido tuyo, y te digan: tranqui no te corrompí. Te odio amor".

Pero el periodista no se quedó atrás y volvió a defender a Jey Mammón. "Leí esto, me causa mucho dolor aún hoy lo que le pasa aún hoy a Lucas. Obviamente que nadie quiere que le pase esto a un hijo. Yo no hubiera querido que le pase a él, pero él no tuvo los padres que mis hijos sí tuvieron", detalló en Polémica en el Bar.

"Yo soy amigo de Jey, le creo a Jey, y creo que él lo amó. Y también dije que Lucas es una persona que sufrió muchísimo en su vida, antes de conocer a Jey. Y yo creo, por lo que hablé con Jey, porque no lo conocía a él en ese momento, que él se enamoró de una persona a la que no le pidió el currículum", añadió.

Schultz también aclaró: "Luego se entera de su vida, y se amaron. Ahora, de ahí a decir que soy un defensor de abusadores o que festejo la corrupción de menores, de ninguna manera. No solo estoy lejos de eso y en contra, lo aborrezco, y no me imagino a alguien haciendo eso, me da asco".

Para cerrar, el periodista dejó una reflexión muy polémica: "La historia de Lucas es horrible, y lo que yo creo y capaz que me equivoco, es que Jey lo llevó a un mundo mucho mejor".