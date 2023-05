Antes de la escandalosa separación con Rodrigo de Paul, Camila Homs no era una personalidad demasiado reconocida en los medios, pero desde que el volante de la Selección terminó con ella para comenzar un noviazgo con Tini Stoessel, la cosa cambió.

Actualmente, la modelo es una de las figuras más buscadas de la farándula argentina. Por eso, Marcelo Tinelli no dudó en ir a buscarla para la próxima edición del Bailando por un sueño.

Cami Homs le dio el "sí" al Cabezón y formará parte del certamen de baile por un contrato que, según trascendió en las últimas horas, era "irrechazable".

En el ciclo Mitre Live, Juan Etchegoyen reveló: "Camila tiene, según me han contado, el acuerdo más alto en cifra de dinero, la suma es millonaria e irrechazable".

A pesar de que no dio números concretos -probablemente porque no los tiene- el periodista añadió otro dato muy importante del acuerdo entre Homs y Tinelli. "Lo que me advirtieron también es que no nos imaginemos una Cami por tiempo ilimitado en la pista, me han dicho que se habló de la posibilidad de un par de meses, no más, que haga 7 u 8 galas y se vaya del certamen", avisó.

Aunque todavía no tiene fecha oficial de comienzo, el Chato Prada (productor) reveló en una entrevista con Infobae que el Bailando por un sueño regresará a la televisión en julio, con Cami Homs y otros famosos intentando ganar el premio mayor.