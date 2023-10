El sueño de Ezequiel Luna: un presagio Inquietante antes de la detención de Lotocki

Ezequiel Luna, el hermano de Silvina Luna, compartió una experiencia inquietante que vivió en las horas previas a la reciente detención de Aníbal Lotocki, el cirujano que él culpa de las luchas de salud que Silvina tuvo que enfrentar antes de su trágico fallecimiento a la temprana edad de 41 años.

Ezequiel Luna, conmocionado por la noticia de la detención de Lotocki, se comunicó con el reconocido presentador Ángel de Brito (47) para compartir un sueño que lo dejó profundamente conmovido. En la madrugada antes de la resolución de la Justicia, Ezequiel se despertó llorando y lleno de angustia, pues había tenido un sueño vívido con su hermana Silvina. "¿Vos podés creer lo que me pasó hoy?", le dijo a Ángel de Brito. "Hoy me desperté de madrugada, llorando, muy angustiado y había soñado con Silvina. Ni yo te lo cuento porque no lo puedo creer. Lo digo ahora porque a la tarde pasó todo esto."

Ezequiel, en medio de su desconcierto y conmoción, compartió que Silvina se le apareció en sus sueños en un momento crucial antes de que se revelara la noticia de la detención de Lotocki. Su sueño premonitorio revela la carga emocional que rodea este capítulo de sus vidas.

Ángel de Brito, presentador de Los Ángeles de la Mañana, relató en el programa el impacto de esta experiencia en Ezequiel Luna. "Se acostó normal como cualquier día. Seguramente ayer habrá estado viendo todo lo que pasó con Lotocki. En medio de la noche soñó con su hermana y se levantó angustiado, llorando y no paraba. No podía controlarlo".

La detención de Aníbal Lotocki

El cirujano Aníbal Lotocki ha sido una figura destacada en el mundo de la cirugía estética, habiendo realizado intervenciones en numerosas artistas y modelos. Sin embargo, su carrera se ha visto empañada por su imputación en el caso del empresario Rodolfo Cristian Zárate, oriundo de Campana, quien lamentablemente perdió la vida después de someterse a una cirugía estética en una clínica de Caballito en 2021. Lotocki enfrenta cargos de "homicidio simple por dolo eventual" en relación con este caso.

La detención de Lotocki marca un desarrollo significativo en el proceso legal que busca arrojar luz sobre las circunstancias que rodearon la tragedia de Rodolfo Cristian Zárate.