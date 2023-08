El actor Pablo Alarcón trabaja a la gorra para sobrevivir

La gente recuerda a Pablo Alarcón por sus papeles en las decenas de obras de teatro, películas y series en las que actuó; o quizás por su fugaz paso por el Bailando por un sueño 2006.

Aunque hace mucho que no aparece en ninguna ficción, algunos pueden suponer que está disfrutando de un merecido retiro, pero sin embargo, el actor está trabajando a la gorra en una plaza para poder mantenerse económicamente.

En Socios del Espectáculo, Adrián Pallares reveló: "Lo concreto es que en este momento Pablo Alarcón está en una plaza trabajando a la gorra, como tantos artistas. Son momentos difíciles de la Argentina y momentos difíciles para los actores, en un medio donde casi no hay ficciones, en un medio donde sí las obras de teatro están funcionando muy bien, pero tal vez es difícil volver a insertarse en ese circuito comercial del teatro".

"Él recauda a la gorra después de una actuación donde ofrece su arte a la gente que pasa por Plaza Francia. Muchos lo conocen, tal vez generaciones más nuevas no lo conocen, pero es algo absolutamente digno y también es un reflejo de la realidad, donde sobre todo, actores de televisión que han tenido mucho trabajo en el pasado, hoy, como tantos, no pueden tener (trabajo)", profundizó Rodrigo Lussich sobre la situación que está atravesando el artista de 76 años.

Por su parte, Mariana Brey detalló: "El declive, por llamarlo de una manera, empieza a partir de la pandemia, en el 2020", y añadió: "Yo recuerdo una nota que pudimos hacerle en aquel momento donde él de alguna forma ya manifestaba, en principio, que una de las cosas que más lo tenía afectado tenía que ver con la separación de Lucía Galán. Recordemos que ellos fueron pareja durante 10 años".

"Eso fue un golpe muy fuerte para él en lo personal y sumado a eso lo que representó la pandemia para todos, para muchísimos rubros, pero fundamentalmente para el rubro artístico donde los teatros estaban cerrados, donde no había trabajo, donde la mayoría se fueron comiendo los ahorros", dijo también la panelista.

Después, en Socios del Espectáculo mostraron la entrevista en la que Alarcón manifestó: "Bueno, esto era algo que me faltaba en mi vida hacer. No tengo trabajo en este momento en el teatro y me pareció una muy buena oportunidad porque tengo tiempo y además yo no necesito trabajar a esta altura de mi vida, te confieso, no necesito trabajar. Necesito ganar guita para vivir".

"Está jodida la situación de los actores porque no hay trabajo. De nosotros, de los barrenderos, de los cocineros, de los periodistas, de todos. Está jodido el país. Ha llegado la miseria a un límite total. No se asombren de que yo esté trabajando la gorra. Asómbrense de lo mal que está el país", opinó con tristeza el actor.

"Cuando yo llegué a Buenos Aires a trabajar, llegué un lunes y un viernes estaba trabajando. Ahora eso no pasa", comentó Pablo, quien finalmente destacó la "reacción de la gente". "La verdad que me anima, el público es muy generoso", sentenció.