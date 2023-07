Cancelaron los shows de Dady Brieva en Uruguay por sus declaraciones

En el mes de agosto, Dady Brieva tenía prevista una gira por el interior de Uruguay, con presentaciones en Salto, Fray Bentos, Mercedes, Melo, Durazno, Florida, Punta del Este y San José.

Sin embargo, el humorista tuvo que suspender los espectáculos de manera imprevista y todo sería a causa de unas polémicas declaraciones que realizó en la televisión del vecino país.

"Por responsabilidad de la productora Ápice, totalmente ajenas a la responsabilidad del artista Dady Brieva los shows programados en el interior del país en el mes de agosto están suspendidos", publicó el exintegrante de Midachi en su Instagram.

Vale recordar que como previa de sus shows, Brieva pasó por el programa Buscadores y, cuando le preguntaron por las declaraciones de Alberto Fernández sobre Uruguay, él respondió: "Mi presidente dice muchas boludeces, como las han dicho tus presidentes sobre mi país".

El humorista también estuvo en la versión uruguaya de Polémica en el Bar, donde tuvo un cruce con la panelista Patricia Madrid, quien le recordó el conflicto que hubo por las pasteras durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

"Como los argentinos no van a olvidar el gobierno de Margaret Thatcher, nosotros no nos vamos a olvidar del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner tomando la decisión del quiebre de las pasteras", le dijo la periodista del país vecino, y Dady Brieva retrucó: "Cuándo va a prescribir todo ese tipo de cosas yo te dije, vos me dijiste? Porque ustedes le cargaron nafta a los aviones de Inglaterra que mataron a nuestros soldados. Yo no me olvido de eso".