Cacho Garay fue liberado: "Se hará Justicia"

Cacho Garay al salir de la Comisaría 11

El pasado fin de semana, Verónica Macias Bracamonte denunció por violencia de género a su esposo, el reconocido humorista mendocino Cacho Garay.

Para complicar aun más la situación del comediante, ayer la Policía allanó su casa de Luján de Cuyo y encontró algunas armas de fuego. Por ese motivo, el hombre de 68 años fue detenido en la Comisaría 11.

Pero en la tarde de este miércoles, Cacho Garay pagó la fianza, presentó la documentación pertinente y fue liberado. Aunque aclaró que no puede hablar demasiado de las denuncias porque "de eso se encarga la Justicia", aprovechó para desmentir las acusaciones en su contra.

"Estoy muy angustiado, muy sorprendido y tengo que agradecerle a la inmensa cantidad de personas que se han comunicado y se han acercado a personas cercanas para solidarizarse", expresó el humorista.

"Estoy sujeto a derecho", dijo Garay, quien además aseguró: "Me voy (de la comisaría) con la frente bien, bien en alto. Será justicia".

Por otra parte, el humorista que saltó a la fama por su participación en VideoMatch contó que se quedará en Mendoza "con más orgullo que nunca".

Con respecto al episodio de violencia que habría sucedido el fin de semana en Córdoba y que habría derivado en la denuncia de su esposa, Cacho Garay afirmó que "nunca sucedió" y comentó: "Es irrelevante para mi hablar de algo que no ha sucedido, pero la Justicia va a determinar". Cuando le preguntaron si es inocente, el mendocino recalcó: "Total y absolutamente".

¿Qué pasó con las armas?

Por último, le preguntaron a Cacho Garay sobre las armas de fuego que encontraron cuando allanaron su domicilio. "Tengo arcabuces, avancargas. Tengo uno del año 1700 que no sirve, no funciona. Me gustan las antigüedades y tengo en mi casa muchas antigüedades".