Detuvieron a Cacho Garay por tenencia de armas de fuego

Después de la denuncia de su esposa, Verónica Macias Bracamonte, por violencia de género, la Policía allanó este miércoles el domicilio de Cacho Garay en Luján de Cuyo, en el que encontró armas de fuego sin declarar.

De esta forma, las autoridades detuvieron al humorista mendocino de 68 años por la tenencia de estas armas, algunas de manera ilegal.

En la vivienda ubicada en la calle 20 de Septiembre, de Luján, la Policía encontró dos escopetas, dos fusiles y una pistola de gas comprimido (que estaría autorizada). También hallaron un hacha y un gran machete.

Garay fue trasladado a una comisaría para declarar y presentar la documentación correspondiente de las armas.

Las armas que encontraron en la casa de Cacho Garay

La palabra de Cacho Garay

Antes de su detención, Cacho Garay había utilizado su cuenta de Facebook para defenderse de las acusaciones de violencia de género que le realizó su esposa.

"Gracias a los miles de mensajes de apoyo, y gracias a Dios porque mi verdad me mantiene la conciencia cristalina", expresó el humorista en la red social, en la que además compartió una famosa frase del pintor Salvador Dalí que dice: "Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí, aunque confieso que me gusta que hablen mal, porque eso significa que las cosas me van muy bien. De los mediocres no habla nadie, y cuando lo hacen solo se dicen maravillas".