Andrea Rincón vs. Intrusos: acusaciones cruzadas y escándalo

Andrea Rincón lanzó un picante descargo a través de sus redes sociales, en el que manifestó su enojo con la producción de Intrusos porque le habían prometido un "mano a mano" con Flor de la V y cuando llegó al estudio se encontró con el panel completo.

La actriz de 38 años aclaró: "Hoy me llama Jey (Mammon) y me dice: 'Ojo, que a mí también me propusieron hacer un mano a mano en vivo y no me lo cumplieron’. Entonces yo digo: ‘Pará, que les voy a decir’ (...) Le mando mensaje a mi mánager, él le manda a Nahuel González, productor de Intrusos: ‘Que se respete el arreglo que es un mano a mano. Andrea no quiere exponerse a todo tipo de preguntas’. ‘Entendido, Arthur, así será, la vamos a cuidar'".

La modelo aseguró que, al negarse a enfrentar a todos los panelistas, desde la producción le pidieron que se retirara antes de que llegar la conductora del programa para que "no me viera ni me escuche".

"Esto es una humillación, totalmente. Pero como estos programas se manejan así tan mafiosamente me tomé el palo", declaró en un extenso video.

Las respuestas de 'Intrusos'

Pampito, uno de los panelistas de Intrusos, salió a dar su opinión sobre lo sucedido y, en la red social X explicó: "Andrea Rincón vino a Intrusos y se fue sin hacer la entrevista porque quería un mano a mano con Flor y que los panelistas no le preguntemos. Obvio que no era lo acordado y se fue re caliente. Ahora dice que no la respetan como mujer".

"Desde que estoy en Intrusos pasaron muchas figuras y ninguna pidió esa estupidez. Por ejemplo, Soledad Silveyra hizo un notón y sin pedir nada. ¿Ustedes entienden el delirio de Rincón? Llega a un programa que fue invitada con mucho respeto y no quiere hablar con el panel", disparó luego.

"No quiso hacer la nota, se fue enojada, trato mal a una de las chicas de producción e hizo un vivo diciendo cualquier cosa. ¿No será mucho? Solo porque se encaprichó con hacer un mano a mano con la conductora", concluyó.

Flor de la V también le contestó a Rincón, defendiendo a sus compañeros. "Hubo un malentendido con nuestra producción de un mano a mano, una entrevista. Yo siento que fue simplemente un malentendido", dijo, y opinó que "nada justifica la violencia".

"Esto no habilita a ella a tener palabras muy fuertes con la producción, mis compañeros de trabajo. Nosotros no maltratamos, tenemos los mejores modos, la gente que viene a este programa se va feliz", resaltó después la conductora.

Además, la cara principal de Intrusos comentó: "Yo no había visto el descargo y me sorprendió mucho. Que hable de violación, que use términos tan delicados, no hay nada más lejano a lo que sucedió ayer en este programa. Lo digo porque confío en mis compañeros".

"Yo le mandé un mensaje a Andrea Rincón después pidiéndole perdón si se sintió mal. Ella no quería sentarse en la entrevista con todos los panelistas", admitió.