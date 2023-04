Andrea Rincón salió a bancar a Jey Mammón: "Yo le creo"

A pesar de que Jey Mammón está exiliado en España y Lucas Benvenuto se encuentra en el sur argentino, la polémica por las acusaciones de violación en contra del conductor continúa.

Y una de las pocas que salió a bancar a Mammón fue su amiga Andrea Rincón, quien habló con un periodista de Socios del Espectáculo.

En el móvil para el programa televisivo, la actriz manifestó: "Si se mandó una cagada, al amigo se le pone el cuerpo hasta el último momento".

"Después, también me parece que si se equivocó, hay algo que es el contexto, porque yo hace un tiempo atrás pensaba de una manera y hoy, por suerte, todos nos deconstruimos y pensamos de otra (manera)", añadió.

Por otra parte, Andrea Rincón reflexionó: "Teníamos una televisión, una caja boba en la que antes teníamos a un Francella babeandose con una nenita que era la amiga de la hija, y ahora todos nos deconstruimos. Entonces me parece raro que la misma televisión esté 'apedreando' a una persona que se equivocó, como nos equivocamos muchos en ese momento y tiempo atrás". Cuando el periodista le preguntó: "¿'Equivocación' le decimos a que él (Mammón) haya estado con un menor?", la vedette retrucó: "Exacto. Como muchos de los que están hablando y tirándole con de todo, porque si, se equivocó".

El movilero de Socios del Espectáculo le pidió su opinión a Rincón con respecto al relato de la víctima, quien también habló de drogas. "Al margen de eso, yo le creo a mi amigo. Yo no soy una persona imparcial, soy parcial. Y hay un amor que es incondicional, ¿Vos que harías si un amigo te dice: 'Yo no lo hice'?. Entonces, yo le voy a creer a mi amigo".

Por último, la actriz dijo: "A mi no me cabe otra, y no me importa si me condenan, si me dicen. Las personas que están del otro lado pueden pensar y son dueñas de pensar lo que quieran".