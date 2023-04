Buenas noticias para los fanáticos de House of the Dragon

Este martes se ha dado a conocer que la nueva temporada de House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones, ya comenzó su producción de cara a su lanzamiento durante la segunda mitad del 2024.

“Estamos encantados de volver a grabar con los miembros de nuestra familia original, así como con nuevos talentos en ambos lados de la cámara”, dijo Ryan Condal, co-creador y showrunner de la serie. “Todos tus personajes favoritos pronto estarán conspirando en las mesas del consejo, marchando con sus ejércitos y montando sus dragones en la batalla. No podemos esperar para compartir lo que tenemos reservado”, agregó.

El rodaje se extenderá por nueve meses, concluyendo (si todo sale en orden) para enero del 2024. Otro punto importante, es que la historia será distinta a la primera entrega al ofrecer ocho episodios. Desde HBO informaron que esto no se debía a problemas de presupuesto, sino que con esa cantidad de episodios se puede abordar correctamente el arco que se quiere abarcar con la segunda temporada. Tampoco hay que dejar pasar que la serie tiene confirmada oficialmente una tercera temporada.

Emma D'Arcy como la reina Rhaenyra Targaryen, Olivia Cooke como la reina Alicent Hightower, Matt Smith como Daemon Targaryen, Steve Toussaint como Lord Corlys Velaryon, Ewan Mitchell como el príncipe Aemond Targaryen, Eve Best como Rhaenys Velaryon, son algunas de las estrellas que estarán de regreso para la nueva temporada.

Se espera que el regreso de House of the Dragon con su segunda temporada llegue para la época del verano (boreal) del 2024, es decir, de junio a septiembre.