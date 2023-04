Alfa fue convocado al Bailando y sorprendió su respuesta: “Yo no…”

Alfa Walter Santiago salió de la casa de Gran Hermano, como uno de los personajes más queridos y reconocidos del ciclo. A pesar de no haber salido ganador, el coleccionista de autos fue la figura o discutida del 2022.

Tras el final del reality aceptó que ya recibió varias propuestas, para formar parte de un partido político y además, en diálogo con “Nara que ver” (El Nueve) confesó que Marcelo Tinelli lo convocó para el Bailando por un Sueño.



”Yo soy el mismo loco, me visto igual y mis amigos son los de siempre. Pero mi vida sí cambió rotundamente, porque no puedo andar por la calle hoy. No puedo caminar ni puedo ir a ningún lado, salvo a Pepino donde estoy resguardado”, confesó.

En ese sentido, contó que “Marcelo se contactó” para que vaya al Bailando, se espera que empiece en julio. Y afirmó “No sé de qué manera, pero quiere tenerme con él”.

A pesar de la invitación, el ex hermanito confesó que le dijo que “no” y que si bien Tinelli fue personalmente quien le escribió a su teléfono quedaron en “verse”.

Sobre su decisión, sostuvo: “No bailo nada. Y si vos supieras lo que me costó hacer la coreografía y lo que le costó a Julieta que yo aprendiera esos veinte pasos que tuve que hacer ahí”.