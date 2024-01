Acoso virtual a Shakira: detienen al presunto agresor de 56 Años

En las redes sociales, la noticia sobre Daniel John Valtier, el hombre que acosaba a Shakira (46), se hizo viral. El individuo, de 56 años y originario de El Paso, Texas, fue arrestado cerca de la mansión de la famosa cantante en Miami Beach. Las autoridades lo detuvieron y enfrenta cargos de acoso por sus perturbadoras publicaciones y regalos inquietantes, insistiendo en tener una relación con la artista colombiana.

Valtier, el presunto acosador, envió vino, chocolate y juguetes a la residencia de Shakira, lo que llevó a su arresto cinco días después de que su equipo de seguridad alertara sobre sus actividades en línea. Fue detenido a las 00:45 horas tras presentarse frente a la casa de la cantante. En la audiencia posterior, se reveló un historial delictivo previo que abarca desde 1988, incluyendo cargos por drogas, agresión agravada, conducción en estado de ebriedad e intoxicación pública.

En la audiencia, Valtier afirmó no poder cumplir con la orden de mantenerse alejado de Shakira, alegando: "Ella es mi esposa, hablo con ella todo el tiempo". El juez duplicó la fianza de 50.000 a 100.000 dólares y emitió una orden de alejamiento, recordando al acusado que Shakira no es su pareja: "no, señor, no señor, no es su esposa, ella no es su esposa".

El portavoz de la policía de Miami Beach, Christopher Bess, expresó su preocupación por la situación, calificándola como "un incidente muy único". Destacó que Valtier viajó desde Texas hasta Miami, más de 2.000 kilómetros, "solo para tener contacto con la víctima". Bess enfatizó que desconocen las intenciones del arrestado y que actuaron rápidamente para evitar cualquier posible daño a Shakira.

Este episodio generó una ola de repudio en las redes sociales, donde los fanáticos de Shakira compartieron detalles perturbadores de las publicaciones de Valtier en Instagram. La situación evidencia la importancia de la seguridad y el manejo de redes sociales en la vida de las celebridades, así como la necesidad de abordar con firmeza casos de acoso para garantizar la protección de los artistas.

Quién es Daniel John Valtier

Daniel John Valtier, también conocido como el presunto acosador More Stories by Jessica en las redes sociales, cuenta con un historial delictivo que se remonta a 1988. Este individuo de complexión robusta exhibe cabello blanco y algunas arrugas, evidencias naturales del proceso de envejecimiento. Durante ese año, enfrentó cargos que abarcan desde posesión de drogas y agresión agravada hasta conducir bajo los efectos del alcohol e intoxicación pública. Además, en 2019, fue detenido por allanamiento de morada. En la actualidad, se le imputan dos nuevos delitos, más el caso de Shakira, ampliando aún más su extenso prontuario, según informó El Paso Times.