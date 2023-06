A Mirtha Legrand no le gustó su escultura: "No soy yo"

En Villa Cañás decidieron homenajear a Mirtha Legrand con la inauguración de una escultura ubicada en uno de los predios más importantes del pueblo.

Pero la obra realizada por el artista cordobés Daniel Melero, lejos de dejar buenas sensaciones, fue tomada a modo de burla y repudiada en redes sociales.

Para colmo, ahora le preguntaron a la propia Mirtha su opinión sobre la estatua y ella reveló que tampoco fue de su agrado. "No me gustó, yo no quiero hablar nada en contra de mi ciudad Villa Cañás y de los cañaseños porque sé que es un esfuerzo el que hicieron, pero evidentemente no es el óvalo de mi cara, no soy yo, me veo rarísima. Me mostraron antes de ayer la foto y dije: 'Muchas gracias'", comentó en Polémica en el Bar la diva.

"¡Mamá, los dientes, me niego a que esa seas vos!", le dijo su hija, Marcela Tinayre, que conduce el programa y tampoco quedó satisfecha con el trabajo de Melero. "Y bueno, ¿qué querés que haga, Marcela?. Son muy cariñosos con nosotros los cañaseños, pero esto no sé de dónde salió, tampoco sabía que estaban haciendo una estatua", le respondió la Chiqui, que siempre intenta ser respetuosa.

"Tengo gente amiga en Villa Cañás y le voy a preguntar quién fue el escultor o escultora y le voy a decir que realmente esto no me favorece. Es una lástima, no sé qué foto habrán tomado mía", admitió Mirtha Legrand.

Por otra parte, la histórica conductora le dijo al medio Primicias Ya: "Me mandaron fotos cañaseños. Está José, mi hermano, que era adorado en Villa Cañás. Es muy emocionante y estoy sumamente agradecida por este homenaje. Una pena que no pusieron a Goldy".