Detuvieron a L-Gante y allanaron su casa

En horas del mediodía una noticia sorprendió al mundo del espectáculo y se conoció que la Policía Bonaerense detuvo al cantante L-Gante y allanó su casa en el country Banco Provincia, acusado del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de arma.

Esto ocurrió luego de una investigación sobre el hecho que sucedió en mayo de este año cuando el asrtista amenazó con arma de fuego a un grupo de jóvenes a la salida de un boliche.

De acuerdo con lo que informaron, la Policía allanó varias propiedades en Carlos Keen, el Barrio Bicentenario de General Rodríguez y en Francisco Álvarez en el country Banco Provincia en busca del arma que utilizó en aquel momento.

El caso quedó en manos de la Justicia, e interviene la UFI N° 9 de Moreno - General Rodríguez, a cargo de la fiscal Alejandra Silvana Rodríguez.

Leonardo Sigal, abogado de la persona denunciante, cuya identidad se mantiene en reserva, señaló que su defendido sufrió privación ilegítima de la libertad y amenazas. “Elián Valenzuela en persona subió al denunciante a punta de pistola a un vehículo y lo llevó a pasear por General Rodríguez”.

Otra causa por tenencia de armas de fuego

No es la primera vez que L-Gante es denunciado por tenencia de armas de fuego. El cantante también habíasido denunciado ante la Justicia por sus vecinos, a principios de febrero de 2022, tras protagonizar un violento episodio en el que habría efectuado un disparo de arma de fuego, seguido de amenazas de muerte.

En ese momento, se presentó ante la Fiscalía 9 de General Rodríguez para una audiencia y, tras negarse a declarar, habló ante la prensa hasta interpretó un adelanto de una canción, en la que habla de su estado ante la repentina fama.

Al declarar, en febrero de 2022, el cantante se quejó de la “payasada” de la causa. “Me están mirando casi dos millones de personas las historias de Instagram, así que me enfoco en mi carrera”, dijo, y cantó una líneas de un tema que estaba a punto de lanzar: “Nosotros lo hacemos cerrando. Los gatos la cuentan. Los giles comen tan tan tan. Me critican por ser de abajo, de perfil bajo. Yo no me atajo y me pongo a volar”.