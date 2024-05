Se estrena el documental de Kevin Spacey que indaga sobre sus acusaciones de abuso

Hoy se estrenará el documental llamado Desenmascarando a Spacey, sobre el actor Kevin Spacey (64), que trata sobre sus acusaciones de abuso sexual con testimonios inéditos de sus víctimas. El material será proyectado en la plataforma Max y en Discovery. La proyección de esta última se hará el 31 de mayo a las 22.

La dirección y producción del documental están a cargo de Katherine Haywood, con el respaldo ejecutivo de Dorothy Byrne y Mike Lerner, y producido por Roast Beef Productions en asociación con All3 Media International.

Para la realización del documental, la producción recompiló años de investigación periodística y cuenta con las acusaciones de la conducta sexual inapropiada de Spacey. No solo añade dimensión a estas acusaciones, sino que también devela la peligrosa dinámica de poder dentro de la industria del entretenimiento.

El proyecto está compuesto por dos episodios, presenta nuevas revelaciones y acusaciones contra el actor. De este modo, explora experiencias nunca antes escuchadas y testimonios emotivos en torno a las acusaciones contra el ganador del Óscar en 1999 por mejor actor en American Beauty.

Testimonios de hombres

Tendrán los testimonios de hombres de Estados Unidos y el Reino Unido que abarcan casi toda la carrera de Spacey, desde experiencias de actores y empleados durante su etapa en el teatro Old Vic de Londres.

Además, contará con relatos de su comportamiento en los sets de sus proyectos televisivos y cinematográficos: se encuentran jóvenes actores y ex-marines, que conocieron al actor, mientras intentaban empezar su carrera en Hollywood.

Una de las sorpresas del documental será el testimonio Randall Fowler, hermano mayor de Spacey, que ofrece testimonio sobre su tumultuosa infancia. En su momento, Fowler declaró que su hermano "estaría repitiendo los comportamientos de su padre, Thomas Geoffrey Fowler".

"Me pasé gran parte de mi infancia intentando proteger a mi hermano para que no fuese violado por mi padre, (…) y 40 años más tarde me entero de que se ha convertido en él”, manifestó en su momento Fowler en el podcast Drew and Mike Show.